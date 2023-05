«Choisies en raison de leur métier»: huit ans d’emprisonnement réclamés contre ce faux policier agresseur en série

Huit ans d’emprisonnement sont réclamées contre un faux policier et agresseur sexuel en série qui leurrait des travailleuses du sexe pour ensuite les abuser sans quoi il menaçait de les arrêter.

• À lire aussi : Faux policier, mais vrai abuseur en série

«Les victimes ont été choisies en raison de leur métier. [...] C’était prémédité, il avait mis en place un stratagème pour arriver à ses fins», a soutenu la procureure de la Couronne Anna Levin, au sujet de Mohamad Abdool Koheeallee.

En juillet 2022, l’homme de 38 ans a plaidé coupable pour des agressions sexuelles ou des tentatives sur quatre travailleuses du sexe, qu’il trouvait sur des sites d’annonces en ligne, en se faisant passer pour un agent de la paix.

Après avoir pris contact avec ses victimes, il prenait rendez-vous pour les rencontrer. Mais une fois avec ces femmes, Koheeallee tentait de les prendre au piège en montrant un insigne de police.

«Il ajoute qu’il devra l’arrêter, l’amener au poste de police et qu’elle aura d’onéreux frais juridiques à débourser», précise le résumé des faits.

Or, l’accusé leur offrait alors une porte de sortie en réclamant des services sexuels pour les laisser partir.

«Pendant la période délictuelle, monsieur n’a démontré aucune compassion ou considération pour ces femmes. Son objectif était de combler ses pulsions sexuelles, sans avoir à payer pour les services de ces femmes», résume un rapport sexologique au sujet de l’accusé.

Des victimes encore affectées

La procureure de la Couronne a lu deux lettres de victimes de Mohamad Abdool Koheeallee, dont leurs identités sont protégées en vertu d’une ordonnance de non-publication. Elles déplorent être encore affectées aujourd’hui par ses gestes.

«Je suis consciente que la société a beaucoup de préjugés envers le métier d’escorte. Mais je souhaite mentionner que l’on mérite, comme les autres femmes, d’être respectées. Je suis contente que justice soit rendue», a écrit l’une d’elles.

«J’avais peur qu’il me retrouve. J’ai dû arrêter de travailler pendant trois mois à cause du traumatisme vécu», a-t-elle aussi mentionné.

Une autre a indiqué avoir «sombré dans la drogue pour oublier» les événements traumatisants.

«Ma vie a été complètement ébranlée. [...] Les crises de panique font maintenant partie de mon quotidien, a-t-elle écrit. Je me trouvais innocente et naïve d’être tombée dans le piège de cet homme. Je me suis sentie humiliée et j’ai encore honte de moi. Je ne fais plus confiance aux autorités.»

«Je sors de chez moi et je suis hypervigilante. Je crains les hommes», a ajouté cette victime.

La Couronne réclame huit ans, la défense cinq

Devant la gravité des gestes et de nombreux facteurs aggravants, la Couronne a réclamé une peine totale de huit ans d’emprisonnement.

«Il n’avait aucune compassion pour ces femmes, très vulnérables», a mentionné Me Anna Levin, estimant que la «prédation» de Koheeallee et que son «niveau de risque inquiétant» étaient des éléments à considérer.

Du côté de la défense, une peine totale de cinq a été suggérée au juge Yves Paradis.

Avec la détention préventive déjà purgée, cela reviendrait à 36 jours d’emprisonnement supplémentaires, a précisé Me Marie-Hélène Giroux.

Le juge rendra sa décision le 18 juillet prochain.