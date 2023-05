CNN sous le feu des critiques pour son émission avec Trump

La chaîne d'informations américaine CNN a défendu son émission avec Donald Trump mercredi soir comme un travail de journalisme «de première classe», après un déluge de critiques, surtout dans les rangs démocrates, car l'ancien président y a multiplié les provocations devant des partisans conquis.

Ce «town hall», grand rituel de la politique américaine, marquait le retour de Donald Trump dans un tel format sur la chaîne depuis 2016.

CNN avait choisi de confronter Donald Trump, favori dans les sondages pour l'investiture du parti républicain à la présidentielle de 2024, aux questions d'électeurs présentés comme républicains ou indécis, avec la journaliste Kaitlan Collins comme modératrice.

Dans ce contexte, Donald Trump a réaffirmé plusieurs fois - sans preuve, lui a rappelé Kaitlan Collins - que l'élection présidentielle de 2020 avait été «truquée», et qu'il était enclin à gracier certains de ses partisans pour avoir envahi le Capitole le 6 janvier 2021, le plus souvent sous les applaudissements et l'hilarité de certains de ses partisans.

Au lendemain de sa retentissante condamnation au civil par le jury citoyen d'un tribunal de New York à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts l'ancienne journaliste E. Jean Carroll pour l'avoir agressée sexuellement en 1996 puis diffamée, l'ancien président l'a qualifiée de «tarée», sous les rires de l'assistance.

«CNN ne peut tout simplement pas faire semblant d'ignorer qu'elle a fait en sorte qu'une victime d'agression sexuelle soit prise pour cible et attaquée sur une chaîne de télévision nationale au lendemain du verdict», a dénoncé l'élue de l'aile gauche du parti démocrate à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio Cortez.

Les critiques n'émanaient pas seulement des rangs démocrates. «Difficile de voir comment l'Amérique a été servie par le spectacle de mensonges qui a été diffusé sur CNN mercredi soir», a écrit sur son blogue, hébergé par CNN, le journaliste de la chaîne d'informations chargé de couvrir la vie des médias, Olivier Darcy.

«Tout au long de la soirée (Donald) Trump a fréquemment ignoré (Kaitlan) Collins ou parlé plus fort pendant qu'il déversait sur le pays un déluge de désinformation, auquel une partie importante du parti républicain continue de croire», a-t-il ajouté.

Dans une brève déclaration transmise aux médias, la chaîne a au contraire estimé que Kaitlan Collins avait «illustré ce que signifie être une journaliste de première classe», posant «des «questions difficiles, justes, et révélatrices».

«Elle a suivi et vérifié les faits en temps réel pour donner aux électeurs des informations cruciales sur les positions du président Trump, qui se présente à l'élection de 2024 en tant que favori républicain», ajoute CNN.