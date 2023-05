Des amendes imposées aux cégeps anglophones dès la rentrée

En vertu des dispositions prévues dans la nouvelle Charte de la langue française, des pénalités financières seront imposées dès la rentrée aux cégeps anglophones s’ils ne respectent pas le nombre maximum d’étudiants. La Fédération des cégeps dénonce une approche «drastique» et réclame plus de souplesse.

À partir de l’année 2023-2024, le nombre de places dans les cégeps anglophones sera gelé de façon permanente : les cégeps ne pourront accueillir davantage d’étudiants.

Puisque la croissance démographique sera absorbée par les établissements francophones, cette mesure permettra au fil des ans de diminuer la proportion de cégépiens qui fréquentent le réseau anglophone, prévoit Québec.

Le gouvernement Legault a fait connaître récemment dans un projet de règlement les pénalités qui seront imposées aux cégeps anglophones s’ils dépassent le nombre d’étudiants permis : environ 7000$ pour les 50 premiers étudiants et près de 14 100$ pour les autres.

Pour l’année 2023-2024, seul le premier palier sera en vigueur.

À la Fédération des cégeps, on réitère être en accord avec les limites imposées, mais on demande plus de temps et de souplesse pour s’y conformer.

«À partir du moment où il y a un plafond qui est fixé pour les admissions dans les collègues de langue anglaise, on comprend qu’il y ait un mécanisme pour s’assurer du respect de cette limite. Mais le processus d’admission est quelque chose de sensible, fragile et il faut y aller avec souplesse», plaide son président-directeur général, Bernard Tremblay.

La fréquentation collégiale n’est pas une science exacte, explique-t-il.

Pour déterminer le nombre de nouveaux étudiants qui peut être admis chaque année, il faut être en mesure de prévoir combien d’étudiants déjà inscrits poursuivront leurs études l’année suivante.

Or cette donnée varie d’une année à l’autre selon le taux d’échec, mais aussi en fonction de motifs parfois très personnels.

«C’est un exercice assez difficile», indique M. Tremblay qui réclame une approche plus graduelle.

Approche «drastique»

Les pénalités imposées dès la rentrée arrivent trop rapidement puisque le flou persiste encore sur certains enjeux, notamment le statut à accorder aux étudiants autochtones qui ont été scolarisés en anglais.

«On est déçu de voir que l’on mise sur une approche qui est quand même assez drastique. On aurait voulu que ça s’échelonne sur une plus grande période», dit-il.

Ce dernier rappelle que les cégeps anglophones seront «doublement» pénalisés en cas de dépassement de la limite permise : ils ne recevront pas de financement pour les étudiants supplémentaires, en plus de la pénalité financière qui leur sera imposée.

«Il faut le faire de façon adéquate pour s’assurer que ça ne laisse pas de séquelle chez nos étudiants. Il ne faudrait pas que des étudiants se retrouvent sur le carreau parce qu’ils ne trouveraient pas de place», ajoute-t-il.