Des printemps plus hâtifs et plus chauds avec le réchauffement climatique

Les printemps québécois sont de plus en plus hâtifs et de plus en plus chauds en raison des changements climatiques.

« Les hivers sont plus courts, moins froids et conséquemment, les printemps arrivent plus tôt. Cette tendance s’observe déjà et va se poursuivre dans le futur », affirme Angelica Alberti-Dufour, vulgarisatrice scientifique au consortium Ouranos.

L’organisme, qui étudie le réchauffement climatique et ses impacts sur la province, observe un recul du début du printemps dans le calendrier depuis plusieurs années.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Pas sans conséquences

Si le soleil et les températures chaudes font le bonheur de ceux qui aiment siroter un spritz sur une terrasse, les printemps hâtifs ont aussi de lourdes conséquences, soutient Mme Alberti-Dufour.

Les saisons des agriculteurs sont chamboulées, les crues surviennent plus tôt et les eaux ont plus de temps pour réchauffer, par exemple.

Et la biodiversité écope, souligne la spécialiste d’Ouranos. Elle donne l’exemple du pelage des lièvres, influencé par la luminosité et non la température, qui rend ces animaux blancs même si le couvert de neige n’est pas encore au rendez-vous.

« Tous les hivers et tous les étés ne vont pas se ressembler », précise néanmoins Mme Alberti-Dufour.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Plus de variations

Météorologue chez Environnement Canada, Simon Legault, précise que le Québec, par sa position géographique, est plus vulnérable aux aléas de Mère nature.

La province est plus éloignée des grandes masses d’eau donnant un climat tempéré et elle susceptible d’être touchée par des masses d’air venant de l’ouest, du sud et du nord.

Si les chaudes températures actuelles sont au-dessus des normales de saison, elles n’établissent pas de record comme les 32 °C à la même période l’an dernier.

Néanmoins, les variations extrêmes pourraient devenir plus fréquentes. «Ça vient avec le contexte des changements climatiques, qui prévoit plus de phénomènes extrêmes », dit-il.

Les Québécois devront profiter du soleil et du temps chaud, car M. Legault ajoute que la province « n’est pas partie pour l’été », sans grande poussée de chaleur à l’horizon des prochaines semaines.