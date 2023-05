Échecs à l’examen de français: le ministère est coupable!

Une fois de plus, et sans grande surprise, on apprend que 52 % des élèves échouent en orthographe et en grammaire lors de l’épreuve de français de cinquième secondaire. Et pour comble, ce résultat lamentable a été obtenu alors que l’élève peut consulter un dictionnaire, une grammaire, et un recueil de conjugaison.

Parions que cette nouvelle a dépité les bonzes du ministère de l’Éducation qui s’affairent sans doute à trouver un bouc émissaire pour expliquer pareil fiasco. Pourtant, les coupables, ce sont eux et leurs prédécesseurs.

Résultat

Depuis plusieurs décennies, le ministère a fait du taux de diplomation sa priorité.

Or, comme l’indique la loi de Goodhart, «lorsqu’une mesure devient un objectif, elle cesse d’être une bonne mesure», car elle devient l’objet de manipulations afin d’en améliorer le résultat. C’est d’ailleurs l’incitation qu’a créée le ministère en stipulant que hausser le taux de diplomation exige «que tous les acteurs [...] se sentent unis par une obligation de résultats».

Ainsi, pour atteindre ledit résultat, les «acteurs» ont nivelé par le bas et bradé les diplômes, mais ils ont oublié que l’on récolte toujours ce que l’on sème.

Or, les enseignants d’aujourd’hui sont le produit des diplômes délivrés hier. Et comme on ne peut enseigner ce que l’on ignore, l’échec des élèves trahit les lacunes du corps enseignant. On comprend mieux pourquoi ils sont nombreux à réclamer une simplification de la grammaire!

Excellence

L’excellence ne procède jamais de la nullité. Le ministère ne pourra donc espérer relever le niveau du français sans exiger une mise à niveau rigoureuse de son corps enseignant et l’évaluation de ce dernier.

De plus, pour interrompre la dégénérescence de l’instruction publique causée par les réformes adoptées au nom d’un soi-disant «progrès», Québec devrait changer de paradigme et privilégier la qualité des diplômes plutôt que la quantité.

Interrompre la marche descendante est possible. Mais qui en aura le courage?