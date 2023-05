Grosse semaine de rabais du côté de la viande et des fruits

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 11 au 17 mai 2023

Comme ça va souvent de pair avec le beau temps, j’ai eu envie de vous offrir un petit aperçu de l’été avec ce menu. Pour l’occasion, le dessert de la semaine se veut d’ailleurs tout frais et festif, mais il est aussi parfait pour recevoir !

Parlant des réjouissances en l’honneur de nos mamans... ça rime aussi souvent avec le brunch ! Voici donc où trouver vos fruits au meilleur prix (en plus des framboises) :

Ananas biologique à 3,99 $ chez Super C

Bananes à 0,69 $/lb chez Maxi et Super C (toujours au plus bas prix)

Bleuets (emb. de 510 g) à 3,99 $ chez Provigo

Fraises (emb. 454 g) à 2,44 $ chez Super C

Mangues à 0,87 $ chez Walmart

Oranges (caisse de 3 kg) à 4,95 $ chez Super C

Poires Bartlett à 1,99 $/lb chez Maxi et Super C

Raisins rouges sans pépins à 1,99 $/lb chez Metro

Bonne semaine !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

SURVOL DES CIRCULAIRES

En jetant un coup d’œil aux aliments en vedette au menu, on voit tout de suite que Maxi et Super C sont des arrêts qui valent la peine. Mais il y a plusieurs autres bons coups côté rabais cette semaine. En voici un aperçu :

Bacon (emb. de 500 g) à 4,99 $ chez Provigo

à 4,99 $ chez Provigo Bifteck d’aloyau 7,88 $/lb (du 11 au 14 mai seulement) chez Provigo

7,88 $/lb (du 11 au 14 mai seulement) chez Provigo Bœuf (300 g), porc (350 g) (175 g) ou poulet à fondue surgelés à 4,99 $ chez Metro

à 4,99 $ chez Metro Bœuf haché extra-maigre à 3,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 3,99 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Côtelettes de longe de porc désossées à 2,99 $/lb chez Metro

à 2,99 $/lb chez Metro Côtes de flanc de porc à 2,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 2,77 $/lb chez Super C (meilleur prix de l’année) Douzaine d’œufs (calibre gros) à 2,22 $ chez IGA pour les membres Scène+ (meilleur prix de l’année)

à 2,22 $ chez IGA pour les membres Scène+ (meilleur prix de l’année) Filet de porc à 3,99 $/lb chez Provigo

à 3,99 $/lb chez Provigo Fromage feta ou bocconcini (emb. de 200 g) à 4,49 $ chez Provigo

à 4,49 $ chez Provigo Homard vivant à 7,75 $ chez Metro et Provigo (meilleur prix de l’année... et depuis longtemps !)

à 7,75 $ chez Metro et Provigo (meilleur prix de l’année... et depuis longtemps !) Poulet entier à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année)

à 1,97 $/lb chez Walmart (meilleur prix de l’année) Saumon steelhead fumé surgelé (emb. de 300 g) à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année)

à 9,99 $ chez Super C (meilleur prix de l’année) Sirop d’érable (conserve de 540 ml) à 4,99 $ pour les membres PC Optimum chez Provigo

LUNDI

BROCHETTES DE POULET ET DE COURGETTE AU DUKKAH

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 15 min

Prix par portion : 2,32 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Ici, je vous propose de remplacer les hauts de cuisses par des poitrines de poulet puisque c’est ce qui est au rabais cette semaine. Sachez que vous pourriez aussi réaliser cette recette au four en déposant vos brochettes sur une plaque une quinzaine de minutes à 350 °F (avec une petite minute sous le gril ensuite pour les faire griller).

MARDI

CÔTES LEVÉES STYLE KANSAS CITY

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Maya Visnyei

Portions : 12

Préparation : 15 min

Cuisson : 8 h

Prix par portion : 1,70 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Cette recette donne beaucoup de portions ! Elle servira de base à un souper de sandwichs, mais l’extra se congèle très bien pour le futur.

MERCREDI

CROQUETTES DE THON AU POIVRON

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 25 min

Cuisson : 8 min

Prix par portion : 1,37 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

JEUDI

SANDWICH AUX CÔTES LEVÉES

Recette tirée de Recettes du Québec

Photo Adobe Stock

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 6 min

Prix par portion : 2,67 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

VENDREDI

SALADE GRECQUE AU FETA FONDANT

Recette tirée de Trois fois par jour & vous, Zeste

Photo Zeste

Portions : 4 à 6

Préparation : 10 min

Cuisson : 30 min

Prix par portion : 3,77 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

BON À SAVOIR !

Comme les tomates en vedette sont les Beefsteak, qui sont très grosses, il est possible qu’une soit assez.

LUNCH

SALADE DE THON ET DE HARICOTS ROUGES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 2

Préparation : 5 min

Prix par portion : 2,56 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette

COLLATION

PETITES CRÈMES AUX FRAMBOISES ET AU LAIT DE COCO

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Prix par portion : 1,25 $

▶ Cliquez ce lien pour consulter la recette