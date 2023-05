Hausse des revenus pour Québecor

Le géant québécois des télécommunications Québecor a vu ses revenus augmenter de façon «solide» au cours du premier trimestre 2023.

Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, Québecor a ainsi enregistré des revenus de 1,12 milliard $, soit une hausse de 27,6 millions $ (2,5 %) comparativement au premier trimestre de 2022.

Cette hausse des revenus est notamment attribuable à une augmentation dans les secteurs Télécommunications (21,6 millions $ ou 2,4 % des revenus du secteur) et Sports et divertissement (14,4 millions $ ou 42,2 %). Ces chiffres ont permis de contrebalancer la faible diminution dans le secteur Média (11 millions $ ou -6,1 %).

Dans ses résultats financiers publiés jeudi matin, l’entreprise a également indiqué que son bénéfice d’exploitation ajusté a également augmenté pour atteindre 442,8 millions $.

«Québecor a connu une solide performance lors du premier trimestre 2023, qui se reflète dans les flux de trésorerie d'exploitation ajustés ayant atteint 346 millions $, soit une hausse de 9,5 % comparativement à la même période en 2022», a commenté le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau par communiqué.

Acquisition de Freedom Mobile

L’acquisition de Freedom Mobile, le 3 avril dernier, pour un montant de près de 3 milliards $, devrait contribuer à l’expansion de ses services de télécommunications en Ontario et dans l'Ouest canadien.

«Forts d'un réseau étendu au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, Freedom et Vidéotron totalisent ensemble plus de 3,5 millions de lignes en téléphonie mobile et près de 7 500 employés. Cette expansion de Vidéotron au Canada transformera le marché canadien du service sans fil», a indiqué Pierre Karl Péladeau.

Le patron de Québecor compte désormais se concentrer «à bonifier [les] infrastructures et à accroître le nombre de clients [...], tout en faisant preuve de rigueur et d'efficacité quant à la gestion de nos capitaux.»

Malgré les difficultés financières dévoilées mardi par le Groupe TVA, Pierre Karl Péladeau souligne que «Québecor a débuté l'année 2023 en force avec d'excellents résultats financiers».

«Nous devons continuer de nous battre à armes inégales contre les géants du Web et la Société Radio-Canada qui est largement subventionnée par l'État. Notre stratégie visant la bonification de nos investissements en contenu nous a toutefois permis de continuer d'accroître nos parts de marché, tant pour le Réseau TVA que pour nos chaînes spécialisées, qui ont atteint 40,9 parts à la fin du premier trimestre 2023.»