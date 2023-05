J’ai tué le mot «mère»

Même des scénaristes qui en fument du bon n’auraient pas pu inventer quelque chose d’aussi pathétiquement absurde : des enseignantes annulent la fête des Mères, pour la remplacer par la fête des Parents, afin de ne pas faire de peine aux enfants qui n’ont pas de mère, ou qui ont une mère inadéquate.

Mais c’est tellement révélateur de notre époque! Maintenant, imaginons que cette folie atteigne nos créateurs. Je vous propose un petit voyage en Absurdistan.

MAMAN, LA PLUS BELLE DU MONDE

Si Xavier Dolan faisait son premier film aujourd’hui, oserait-il l’intituler J’ai tué ma mère?

Pour prendre en considération les gens qui n’ont pas de maman, sachant qu’une partie de la population qui va au cinéma a sans doute perdu sa génitrice, qu’un couple sur deux finit en divorce, que le nombre de familles dysfonctionnelles est exponentiel, ne serait-il pas plus prudent de l’intituler : J’ai tué mon parent 1?

C’est beau, le mot «parent», c’est neutre, c’est administratif, ça ne fait de peine à personne, ça n’offusque personne, ça ne fragilise personne.

Sachant qu’en plus, en 2023, les hommes peuvent être enceints, pourquoi réduire la maternité au seul fait des femmes? Et les personnes non binaires, qui ne se reconnaissent pas dans cette dichotomie féminin-masculin? Iels pourraient être offensé.e.s par ce mot micro-agressant de «mère».

Je propose donc comme alternative : J’ai tué la personne avec un utérus m’ayant donné naissance.

Ça fait un peu long sur le programme, mais au moins ça n’exclut aucun petit être fragile.

Xavier Dolan, qui dans ses films a souvent parlé des personnes possédant des ovaires et ayant enfanté, a récidivé en 2014 avec le film Mommy. Inutile de vous dire qu’en 2023, ça ne passerait pas. Même en anglais, le mot mère est à bannir du dictionnaire.

(D’ailleurs, parlant de dictionnaire, pourquoi le Robert vient-il d’y faire entrer les mots anglais «ghoster» et «spoiler»? Ce sera le sujet d’une autre chronique.)

Revenons à ce mot (et ce concept) tellement dépassé de «mère».

Pedro Almodovar est un autre cinéaste qui a réalisé beaucoup de longs métrages sur «cette personne qui nous donne naissance». De Tout sur ma mère à Mères parallèles, il a exploré la maternité (ou plutôt la parentalité) sous tous ses angles : toxique ou bienveillante, castrante ou épanouissante, oppressante ou encourageante.

Vous vous souvenez du film complètement terrifiant de Darren Aronofsky, Mother? Me semble que ça ferait moins peur si ça s’appelait : Parent 1!

Mon petit doigt me dit que bientôt, quand on diffusera ces œuvres, on les précédera de cet avertissement : «Le titre du film est une représentation culturelle d’une autre époque. Le terme “mère” pourrait offenser une partie du public. Certaines personnes pourraient être choquées. Le mot fautif est prononcé à plusieurs reprises par des personnes de la diversité de genre. Nous préférons vous en avertir.»

DYSTOPIE?

On n’a pas encore abordé la littérature. Imaginons qu’un jour, des petits crinqués de l’inclusion, bien déterminés à débusquer les mots fautifs, s’en prennent aux livres.

Que feront-ils du livre Ma mère, d’Albert Cohen (sur la majesté de l’amour maternel), ou du Château de ma mère de Marcel Pagnol?

Pas besoin d’en avoir fumé du bon pour imaginer qu’un jour, on ne dira plus «mère», mais plutôt «le mot qui commence par un M».