Jake Paul veut affronter Conor McGregor... deux fois

La vedette de YouTube Jake Paul se prépare à affronter Nate Diaz dans un combat de boxe cet été et si tout va comme il l’a prévu, il mettra au défi Conor McGregor de l’affronter entre les câbles et aussi, à l’intérieur de l’octogone.

Celui ayant rendez-vous avec Diaz le 5 août à Dallas pour un duel de huit rounds s’attend à l’emporter contre l’ancien poids léger de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et il veut se frotter à un autre nom célèbre de l’histoire de la fédération, comme il l’a proposé à l’aide d’une idée originale au site TMZ Sports.

«Il pourrait s’agir d’une série en deux parties : l’une en boxe, l’autre en arts martiaux mixtes dans la PFL [Professional Fighters League]. Que le tout se matérialise, aucun problème», a-t-il mentionné.

Paul estime que McGregor n’aura pas le choix de le confronter advenant un triomphe contre Diaz, 38 ans, qui évoluera ailleurs qu’à l’UFC pour une première fois en plus de 16 ans.

«Diaz veut me battre, puis retourner à l’UFC et se mesurer à Conor. Je vais faire ce que Conor a été incapable de réussir, soit de lui passer le K.-O., et il aura une seule option : participer au plus gros duel en sports de combat, c’est-à-dire moi contre lui, pourvu que son père et patron lui donne la permission. C’est ce qui est amusant à ce propos : il devra obtenir une autorisation. Moi, je suis mon propre patron et je prends mes décisions. J’aimerais voir ce projet devenir réalité.»

Près de deux ans

McGregor a combattu à l’UFC pour la dernière fois quand il s’est incliné par K.-O. technique devant Dustin Poirier le 10 juillet 2021, à la suite d’une blessure à la jambe. Il a croisé le fer avec Diaz à deux reprises, perdant par soumission le 5 mars 2016 et triomphant par décision majoritaire le 20 août suivant.

En boxe, le combattant de renom a suscité l’attention en tentant sa chance contre Floyd Mayweather fils. Ce dernier l’a vaincu par K.-O. technique au 10e assaut le 26 août 2017.