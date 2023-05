Julie Le Breton et Alice Moreault en vedette dans la 2e saison d'«Une affaire criminelle»

Les comédiennes Julie Le Breton et Alice Moreault portent les intrigues de la deuxième saison de la série Une affaire criminelle, dont l’intrigue policière, indépendante de celle exploitée dans la première mouture, sera proposée l’automne prochain à l’antenne de Noovo.

Julie Le Breton n’a plus besoin de présentation. Elle s’est illustrée récemment dans La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé et Victor Lessard sur Club illico, ainsi que dans Les beaux malaises à TVA. Elle sera aussi dans la série d'espionnage IXE-13 prochainement, sur Club illico.

Quant à Alice Moreault, elle fait son chemin après avoir joué dans Anna et Arnaud, Le bonheur et Alertes, des séries diffusées à TVA.

Joël Lemay / Agence QMI

En plus de Julie Le Breton et d’Alice Moreault, la deuxième saison d’Une affaire criminelle met en vedette Pierre-Paul Alain, Neev Bensimhon, Dany Boudreault, Pierre-Yves Cardinal, Normand Daneau, Kathleen Fortin, Reda Guerinik, Pierre-François Legendre, Hélène Major, Luis Oliva, Hubert Proulx, Jean-Luc Terriault et Mounia Zahzam.

Le tournage s’amorce ce jeudi, dans la métropole, sous la houlette du réalisateur Pascal L’Heureux, qui s’est fait la main en dirigeant le plateau de séries comme Les bombes et Discussions avec mes parents.

Dans cette nouvelle proposition, on s’intéresse aux enquêteuses Laurence (Alice Moreault) et Geneviève (Julie Le Breton), dont le parcours prend une tournure dramatique au cours d’une opération policière. Laurence tire sur un témoin qui vient de lui faire une révélation importante concernant la disparition de son père, un ex-enquêteur. Le Bureau des enquêtes indépendantes doit déterminer si la jeune policière a commis un meurtre ou si elle a agi en légitime défense, a-t-on précisé dans un communiqué, jeudi.

La première saison d’Une affaire criminelle, avec Céline Bonnier, Louis-Philippe Dandenault et Raymond Bouchard, a obtenu cinq nominations aux Gémeaux, en septembre dernier, soit meilleure série dramatique, meilleur texte: série dramatique, meilleur premier rôle féminin: série dramatique (Céline Bonnier), meilleur rôle de soutien masculin: série dramatique (Raymond Bouchard) et meilleurs maquillages/coiffures: fiction.

Produits par Les productions Sovimage, en collaboration avec Bell Média, les huit nouveaux épisodes d’Une affaire criminelle sont à nouveau le fruit de l'imagination de l’autrice Joanne Arseneau, que l’on connait entre autres pour son travail de scénarisation sur les séries Faits divers, Le clan et 19-2.

«Encore une fois cette année, Joanne Arseneau nous transporte au cœur d’une histoire poignante mettant en lumière la croisée des chemins torrentueuse de femmes cherchant à s’affranchir de leur passé. Menée par l’incroyable sensibilité du réalisateur Pascal L’Heureux, la deuxième saison d’Une affaire criminelle ne peut qu’émouvoir par ses personnages empreints de vérité et ses chemins sinueux vers la justice», a indiqué la productrice Sophie Deschênes (19-2, Avant le crash, Les bombes).