L’amour en héritage

Le célèbre auteur à succès Wayne Dyer qui a écrit une quarantaine de livres – dont une vingtaine qui a figuré sur la liste des best-sellers du New York Times – et que l’on surnommait le père de la motivation a laissé en héritage un bagage fort impressionnant de savoir sur la connaissance de soi et sur la manière de s’élever vers le succès. Aujourd’hui, ce sont ses deux filles, Serena et Saje, qui nous racontent ce qu’elles ont appris de leur père dans Le savoir – 11 leçons pour comprendre les pulsions silencieuses de votre âme.

Lorsque leur père est subitement décédé en 2015, Serena et Saje ont été accablées par le chagrin, car leur père, le célèbre Wayne Dyer, était non seulement un auteur à succès influent et respecté – tout en étant un conférencier de renommée internationale –, mais il était aussi, pour elles, leur guide personnel, celui qui leur avait tout appris depuis leur enfance. Sans leur père pour les guider, elles se sont senties démunies face aux défis et aux adversités de la vie. C’est ensuite qu’elles ont décidé de se réengager à l’égard des enseignements de leur père.

En plus d’avoir assimilé et mis en pratique le savoir et la vision de leur père, Serena et Saje ont cheminé quant à la compréhension des messages transmis. Elles ont aussi voulu faire évoluer diverses méthodes apprises pour mieux les adapter à la société actuelle qui est en constante évolution.

Parmi les nombreux thèmes traités dans cet ouvrage, l’amour revient constamment. C’est un peu comme si l’amour inconditionnel avait un pouvoir magique. Ici, on parle de l’amour envers les autres aussi bien que de l’amour pour soi. On dit que l’amour est plus fort que tout et on dit même que l’amour peut guérir les plus grandes blessures tant physiques que psychologiques. Sans amour, la vie n’est rien et n’a aucun sens.

Source de sagesse

C’est en donnant de l’amour, en offrant de la gentillesse et en prêtant attention aux autres que l’on revient à notre équilibre, à notre savoir et à ce que nous sommes véritablement.

Plus l’amour grandit en nous, plus notre pouvoir de transformation sera grand.

Ceux qui sont dans la haine sont malheureux, on peut facilement le constater, tandis que l’amour est la plus grande source de sagesse. Plus on ouvre les bras pour le recevoir et plus on ouvrira notre cœur pour le transmettre, plus on sera heureux dans la vie.

Force est de constater que Saje et Serena ont reçu un important bagage de savoir, au centre duquel il y avait l’amour.

Réinventer sa vie

Photo fournie par les Éditions Médicis

Si votre vie actuelle ne vous satisfait pas pleinement, sachez qu’il n’est jamais trop tard pour tout changer et se réinventer. L’auteur, qui est coach en management et ostéopathe, démontre dans son livre que tout le monde peut redessiner son destin que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Mais pour y arriver, il faut beaucoup de discipline, car le changement doit passer par le plan physique qui influence nos pensées. Ainsi, l’alimentation, la respiration voire la posture, tout doit être repensé et aligné. Ensuite, on passe au changement psychologique. On suggère de faire preuve de bonté en étant bienveillant tant pour les autres que pour soi. Cela peut être aussi simple que d’avoir le bon mot envers les autres en toute circonstance. Comme on récolte ce que l’on sème, on doit prendre conscience de chacun de nos gestes. C’est en prenant également conscience de nos désirs profonds et en identifiant nos besoins qu’il est possible de tout changer et de tout reconstruire pour vivre une vie à la hauteur de nos aspirations.

Apprendre à s’enrichir

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

L’esprit d’enrichissement n’est pas une pensée magique pour les Chinois, mais une façon unique de penser que chacun pratique quotidiennement en perfectionnant la souplesse, la patience et l’art du renvoi solidaire. Si on y songe, on constate qu’en moins de deux générations, la Chine est passée de la misère au rang de seconde puissance économique au monde. C’est que le rapport à l’argent des Chinois est conçu en fonction de leur mode de pensée, qu’ils appellent l’esprit de l’enrichissement aligné sur une voie d’accomplissement. Fondamentalement, l’argent pour les Chinois est à la vie ce que la sève est à l’arbre : une animation toujours en mouvement. Ainsi, l’argent n’est pas vécu comme une réalité inerte qu’il suffirait d’amasser, mais plutôt comme une énergie vivante qui doit circuler. D’ailleurs, les Chinois travaillent presque tout le temps. Vie privée et professionnelle se conjuguent. Ils s’enthousiasment constamment à l’idée de réaliser de grands projets tout en sachant respecter les limites de leurs corps. Sachant qu’être pauvre n’est utile à personne, on s’efforce de produire de la richesse afin de participer à l’abondance collective. On comprend que la générosité est au cœur de l’enrichissement. On aide son prochain sans nécessairement attendre un retour d’ascenseur, une manière de voir la vie liée au bouddhisme. Ils utilisent également le principe du Feng Shui pour s’enrichir, attachant beaucoup d’importance à la circulation de l’énergie dans leur maison, choisissant avec minutie les orientations et les emplacements favorables à l’enrichissement. Dans la perspective chinoise d’enrichissement, la véritable richesse est associée à l’accomplissement. Elle inclut le bonheur, la longévité et la prospérité.