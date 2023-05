Les Maple Leafs ont-ils trouvé leur Cam Ward?

Même s’il peut être prématuré de sauter aux conclusions, Joseph Woll semble avoir donné un second souffle aux Maple Leafs de Toronto qui espèrent capitaliser sur ses succès afin de continuer leur remontée face aux Panthers de la Floride.

Dans le passé, les éliminatoires ont constitué un tremplin pour des gardiens de première année ayant connu de brillantes carrières. À Montréal, les noms de Ken Dryden et de Patrick Roy résonnent encore dans les oreilles de plusieurs partisans. D’autres ont encore en mémoire Cam Ward, qui a mené les Hurricanes de la Caroline vers le championnat après avoir remplacé l’inefficace Martin Gerber durant les séries de 2006.

Or, dans la Ville Reine, les amateurs souhaitent sûrement voir Woll les imiter. L’athlète de 24 ans a permis aux siens de demeurer en vie, effectuant 24 arrêts à son premier départ en carrière en matchs d’après-saison, mercredi, dans un gain de 2 à 1 lors du quatrième duel de la demi-finale de l’Association de l’Est. Ayant pris la place d’Ilya Samsonov, blessé au cours de la rencontre précédente, celui qui a joué 21 parties avec le club-école cette saison montrait l’assurance d’un vétéran.

«Il est calme et en contrôle. Vous pouvez voir qu’il est concentré. Il ne prend pas les choses trop sérieusement, mais son attention est là. Sa préparation est de niveau élite et je ne suis pas surpris. Dans les dernières années, nous avons vu tout son potentiel et sa force mentale», a souligné le capitaine John Tavares au site NHL.com.

D’ailleurs, Woll n’était pas envahi par un sentiment de panique en fin de match, quand les Panthers ont resserré l’écart. Si les Leafs veulent réaliser un tour de force en comblant l’écart dans cette série, ils devront compter sur un gardien en pleine possession de ses moyens.

«À mes yeux, l’état d’esprit ne change pas. Vous connaissez la situation. Je pense que c’est un peu ça, le jeu : comment je compose avec cela mentalement. À ce moment de la rencontre, c’était très important», a-t-il expliqué.

Il revient de loin

À moins d’une immense surprise, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe devrait miser de nouveau vendredi sur Woll, qui a subi des blessures à l’épaule et à la cheville en 2022, ratant notamment le camp d’entraînement. Son absence de huit mois l’a freiné dans son développement, mais le voici bien disposé à aider ses coéquipiers.

«Sa progression de la dernière année a été vraiment supérieure à ce qu’on avait prévu en termes d’échéancier, surtout pour un gars qui a raté le camp et beaucoup d’activités hors-saison, a rappelé l’instructeur. Il ne s’est pas entraîné et n’a pas joué à sa position. Chez nous, il était un peu le négligé et il l’était aussi avec les Marlies. Il a accompli tout un boulot.»

Le cinquième match Panthers-Leafs sera diffusé à TVA Sports vendredi à 19 h.