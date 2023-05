L’Ordre des infirmières changera finalement son examen

Dans le tumulte, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) déclare qu’il utilisera dorénavant un nouvel examen d’admission pour permettre aux étudiants d’exercer la profession.

• À lire aussi - Échec massif à l’examen de l’Ordre des infirmières: Québec souhaite faire passer les 500 candidates recalées inutilement

«Les candidats n’étaient pas assez préparés pour répondre à l’[ancien] examen», a jusitfié Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Ce dernier ajoute que cette modification était nécessaire puisque l’ancien test n’était pas suffisamment efficace. Le nouvel examen, dont l’Ordre souhaite avoir recours d’ici 2024, se nomme «NCLEX».

Il signifie «National Council Licensure Examination». Il s’agit d’un examen déjà utilisé pour l'octroi de licences aux infirmières aux États-Unis et dans le reste du Canada. À ce jour, il a été soumis à plus de six millions de personnes.

«La rareté de la main-d’oeuvre est préoccupante, mais ce n’est pas une raison de baisser les exigences pour accéder à la profession d’infirmière», a expliqué M. Mathieu.

Dans l’eau chaude

Rappelons que l’OIIQ fait les manchettes depuis le début de la semaine. Le Journal révélait mardi, entre autres, que 500 candidates auraient dû réussir l’examen de l’OIIQ en septembre dernier, selon un nouveau rapport du Commissaire à l’admission.

Sur 2376 candidates qui s’y présentaient pour la première fois, le taux de réussite s’élevait à seulement 51,4%.

«À aucun moment, l’OIIQ n’a cherché à piéger les candidats et les candidates à la profession. Et encore moins à utiliser l’examen à d’autres fins que sa fonction première: celui de mesurer le niveau des connaissances des futurs infirmières et infirmiers», assure le président de l'OIIQ.

Plus de détails suivront.