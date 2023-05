Péril pour les caribous de la Péribonka!

« Il y a urgence d’agir », avait plaidé la commissaire Nancy Gélinas au dépôt du rapport final de la commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards, en août 2022.

Neuf mois plus tard, le plan de protection n’est toujours pas déposé tandis que, de son côté, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a planifié des coupes dans des secteurs que la Commission Gélinas recommandait de protéger.

Face au tollé, Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, a rectifié partiellement le tir en annonçant qu’il protégerait les forêts du côté du réservoir Pipmuacan. Mais c’est clairement insuffisant!

Les grands oubliés

À l’hiver 2020, un inventaire aérien dans le secteur Péribonka – Pipmuacan y a révélé la présence d’une harde de 225 caribous, dont un groupe important dans les vieilles forêts du secteur Lemoyne, à l’est de la rivière Péribonka, mais trop à l’ouest pour être inclus dans l’aire protégée du Pipmuacan demandée par les Innus de Pessamit. Le « bloc de protection » qui protégeait ce secteur essentiel pour le caribou a été aboli en décembre 2019 par M. Pierre Dufour, alors ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, à la demande de l’Alliance forêt boréale, l’organe politique de l’industrie forestière.

Et voilà que le Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 2023 (PAFIO) prévoit des coupes qui s'étireront sur 30 kilomètres nord-sud en bordure de la future aire protégée de la rivière Péribonka, en plein dans le secteur Lemoyne. La planification fine dans ce secteur est déjà faite et des contrats ont déjà été accordés.

On peut craindre que les coupes commencent dès que les chemins seront praticables, donc avant la sortie du plan de protection du caribou attendu en juin.

Un cri du cœur

En mars dernier, les Mères au front ont dénoncé cette situation du Péribonka – Pipmuacan auprès du ministre Benoit Charette et de son cabinet. Nous avons expressément demandé de protéger le secteur Lemoyne où se trouve un habitat essentiel du caribou.

Nous lançons aujourd’hui un cri du cœur en faveur des caribous de la Péribonka : il faut imposer de toute urgence un moratoire sur les coupes dans les vieilles forêts du secteur Lemoyne – et dans toutes celles essentielles au caribou – et faire en sorte qu’elles soient durablement protégées par le « plan caribou » attendu pour juin. C’est ce que nous demandons instamment à M. Charette et à Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Nous espérons vivement que ce plan démontrera le sérieux des engagements du gouvernement Legault pris lors de la récente COP15 et qu’il couvrira l’ensemble de l’aire de répartition du caribou.

Une protection durable de la biodiversité ne peut en effet se satisfaire de demi-mesures !

Anne-Marie Chapleau, Mère au front - Saguenay, pour Daphné, Lily et Agathe

Ève Tremblay, Comité de sauvegarde de la rivière Péribonka

Ont cosigné cette lettre :

Laure Waridel, mère au front pour Theodora, Alphée, Colin, Justine et tous les enfants du monde

Lynda Youde, MAF-Saguenay, pour France, Olivier, Livia et Alicia ; Mylène Renaud, pour Émeraude, Thomas, Éloi et Mathilde ;

Lisette Pouliot, MAF-Saguenay, pour tous les enfants de la planète.

Lise Larouche, MAF-Saguenay, pour ses enfants David et Gabrielle et son petit-fils Thomas

