Pierre Karl Péladeau s'inquiète de la télé... et il a bien raison

Dans une lettre d’opinion publiée lundi dernier dans La Presse +, Pierre Karl Péladeau s’inquiète de l’avenir de notre télévision.

Et il a bien raison de se faire du souci. Si plus d’un pouvait croire que notre télévision est sauvée maintenant que la Loi sur la diffusion continue en ligne est adoptée, c’est encore loin d’être le cas.

D’ici à quelque 18 mois, les Netflix, Amazon et autres géants du numérique devraient être obligés de contribuer à notre système de radiodiffusion. Mais de quelle façon ?

Selon la forme que prendra leur contribution, elle pourrait être bénéfique, mais elle pourrait aussi être préjudiciable. Pierre Karl Péladeau a donc tout à fait raison d’écrire « qu’il serait irrémédiablement dommageable que le gouvernement impose aux plateformes étrangères des obligations de diffusion de contenu canadien plutôt qu’une exigence de contribution à un fonds dédié à la production de contenu » canadien original.

L’obligation de contribuer 2 %, 3 % ou même 5 % de leurs revenus, comme sont obligés de le faire Vidéotron, Bell et les autres câblodistributeurs canadiens, représenterait tout au plus un agacement sans conséquence pour les géants du numérique. La manne mensuelle qu’ils tirent de leurs abonnés canadiens est telle que cette ponction passerait presque inaperçue. Cette forme d’obligation, par contre, créerait une concurrence supplémentaire pour nos télédiffuseurs.

UNE AUTRE CONSULTATION

C’est le CRTC qui déterminera quelles obligations auront Netflix et compagnie. Le CRTC entreprend d’ailleurs auprès des Canadiens une grande consultation (eh oui, on nous consulte encore !) qui s’étendra jusqu’à l’été 2024.

Si tout fonctionne comme prévu, la réglementation dont on accouchera par la suite entrerait en fonction à la fin de l’an prochain.

Comme l’espèrent sans doute tous les autres diffuseurs du pays, PKP souhaite que Netflix, Disney+ et leurs pareils contribuent à un fonds dédié à la production de contenu canadien.

Comme le Fonds des médias, par exemple, qui existe déjà, et auquel contribuent nos câblodistributeurs. Pour l’instant, les producteurs indépendants qui reçoivent l’aide de ce fonds doivent être canadiens et produire des émissions dont ils possèdent la propriété intellectuelle.

Si les exigences du Fonds des médias et les règles de contenu canadien pour l’obtention de crédits d’impôt restent ce qu’elles sont aujourd’hui, cela signifiera que les géants du numérique contribueront au Fonds sans pouvoir en bénéficier eux-mêmes.

JUSQU’AU DÉCLIN EST AMÉRICAIN

Quant aux crédits d’impôt, ils n’auraient droit qu’à ceux que l’on accorde pour l’emploi de la main-d’œuvre et de services canadiens. Ce qui fut le cas, par exemple, du long métrage Jusqu’au déclin, financé entièrement par Netflix qui en possède la propriété intellectuelle.

Même si tout y est québécois, le film n’est pas canadien au sens de la réglementation actuelle.

L’hiver prochain, la consultation du CRTC entrera dans sa phase la plus critique. On discutera alors de la forme que prendra la contribution des géants du numérique et, tout aussi important, d’une nouvelle définition du contenu canadien.

Au Canada anglais, on souhaiterait que cette définition soit plus permissive, ce qui n’est pas tout à fait le cas au Québec.

Mon petit doigt me dit que le grand patron de Québecor aura d’ici là d’autres occasions en or de mettre la main à la plume s’il veut que son point de vue sur l’avenir de notre télévision l’emporte !