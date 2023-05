Revenu Canada nous traite mieux que Revenu Québec

En matière de taux d’intérêt sur les créances fiscales, qui est le plus gourmand entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral ? Et au chapitre des taux d’intérêt sur les remboursements fiscaux, qui est le plus cheap entre les deux ordres de gouvernement ?

Roulement de tambour... Dans les deux cas, la « palme » revient au gouvernement du Québec, qui se retrouve à la fois le plus « gourmand » et le plus « cheap » envers les contribuables québécois.

Chers Québécois, on a beau chialer contre le gouvernement fédéral, mais force est d’admettre que Revenu Canada fait preuve d’une plus grande générosité que Revenu Québec lorsqu’il s’agit des taux d’intérêt sur les créances et les remboursements.

CRÉANCES

Beau hasard ! Alors que la date limite (30 avril) vient d’être franchie pour produire nos déclarations de revenus de 2022, Revenu Québec vient tout juste d’augmenter son taux d’intérêt annuel sur les créances à 10 %.

C’est 1 point de pourcentage de plus que le taux d’intérêt (9,0 %) imposé par Revenu Canada sur les créances fiscales (impôts, taxes, cotisations).

Lors du premier trimestre, janvier à mars 2023, Revenu Québec chargeait 9 % d’intérêt sur les créances, à comparer cette fois à 8,0 % du côté de Revenu Canada.

Cet écart d’un point de pourcentage plus cher en faveur de Revenu Québec est une « nouveauté » qu’a introduite le gouvernement de François Legault en 2023.

Lors des trimestres précédents allant du 1er octobre 2020 à la fin de décembre 2022, Québec et Ottawa maintenaient au même niveau leurs taux d’intérêt respectifs sur les créances fiscales.

REMBOURSEMENTS

Pour l’actuel trimestre du 1er avril au 30 juin, Revenu Canada a porté à 7 % le taux d’intérêt (annuel) sur les remboursements des paiements en trop (impôts, taxes, cotisations) versés par les contribuables.

C’est 2,75 points de pourcentage de plus que Revenu Québec avec son taux de 4,25 %.

Par rapport au trimestre précédent, soit celui du 1er janvier au 31 mars, l’écart s’est amplifié. Au 1er trimestre 2023, Revenu Canada offrait un taux d’intérêt de 6 % sur les paiements en trop des contribuables à comparer à 3,75 % chez Revenu Québec.

Ce qui donnait un écart de 2,25 points de pourcentage. Lors du 4e trimestre 2022, l’écart était de 2 points et lors du 3e trimestre, de 1,75 point. Comme vous le voyez, plus les trimestres passent, plus l’écart avec Revenu Canada grandit, Revenu Québec profitant de plus en plus de la hausse des taux d’intérêt.

DE PLUS EN PLUS PROFITEUR

Relevant directement du ministre des Finances, Éric Girard, Revenu Québec a également profité de la hausse des taux pour augmenter en faveur du gouvernement l’écart entre, un, ce qu’il va chercher en taux d’intérêt sur les créances, et deux, ce qu’il donne en intérêt sur les paiements en trop d’impôt et de taxes.

Lors du 3e trimestre de 2022, l’écart en faveur du gouvernement du Québec était de 3,75 points de pourcentage. Aujourd’hui, l’écart est rendu à 5,75 points de pourcentage au profit du gouvernement Legault.

C’est d’autant plus injustifiable qu’au fédéral, l’écart entre les taux d’intérêt sur les créances (9 %) et les remboursements (7 %) n’est que de 2 points de pourcentage en faveur du gouvernement.