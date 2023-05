Simon Gagné ne voit pas d'étincelle chez les joueurs des Maple Leafs

Quatre fois seulement dans l’histoire de la LNH, une équipe est parvenue à combler un déficit de 0-3 pour se sauver avec les honneurs d’une série. Les Maple Leafs ont fait un premier pas dans cette direction en l’emportant mercredi soir. Toutefois, le chemin à parcourir est encore long. Et, apparemment, ils n’ont pas dissipé tous les doutes à leur endroit.

«Je ne vois pas d’indice qui me permet de croire qu’ils vont y arriver. Quand je regarde leurs joueurs, les entrevues qu’ils donnent après les matchs, je ne vois pas la même étincelle que celle qu’on avait.»

Simon Gagné est l’un des rares anciens joueurs à pouvoir se targuer d’avoir réussi l’impossible. Au deuxième tour des séries éliminatoires de 2010, ses coéquipiers des Flyers et lui avaient fait le coup aux Bruins.

«J’ai déjà fait partie d’autres équipes qui tiraient de l’arrière 0-3 et je ne ressentais pas la même vibe que celle qui régnait dans notre vestiaire en 2010», a-t-il indiqué lorsqu’il a rappelé Le Journal, au terme de l’entraînement des Remparts.

Aborder les matchs un à la fois, disputer une période à la fois, se concentrer sur une présence à la fois. Éviter de regarder trop loin. Gagné le souligne lui-même, c’est un gros cliché. Mais il assure que c’est la recette à suivre.

«Sinon, la montagne est bien trop haute», a-t-il ajouté.

Tout le monde doit y croire

Greg M. Cooper/Agence QMI

Demeurer dans le moment présent, c’est bien beau. Mais pour passer à travers une épreuve semblable, ça prend de la résilience. Et dans un groupe de 20 individus, le niveau de résilience peut varier grandement.

«C’est certain qu’à 0-3, le pourcentage de gars qui y croit n’est pas très élevé. Mais quand ton noyau y croit, c’est plus facile d’embarquer le reste de l’équipe, a raconté Gagné, auteur du but gagnant du quatrième match de cette série, en prolongation. À mesure qu’on gagnait des matchs, ils étaient de plus en plus nombreux à embarquer. Je pense que rendu au sixième et au septième match, tout le monde y croyait.»

Et quand Gagné dit que ça prend tout le monde, il veut dire tout le monde.

«La direction, les entraîneurs, le staff. Tu dois le sentir, même du gars de l’équipement et du soigneur.»

Le plus beau parcours

Et plus tu gagnes de matchs, plus la pression se transpose sur l’équipe qui voit son avance fondre. Gagné raconte que c’est à partir de la victoire de 4 à 0 acquise au domicile des Bruins, dans le 5e match, qu’il a réellement senti le vent tourner.

«On savait qu’il n’y avait aucune chance qu’ils nous battent chez nous. On était sûr de provoquer un match ultime. Et dans un septième match, tout peut arriver.»

C’est tellement vrai que les Flyers ont vu les Bruins prendre les devants 3 à 0 dans cette rencontre avant d’inscrire quatre buts sans riposte. Encore une fois, c’est Gagné qui a marqué le but décisif.

«On avait une équipe unie et déterminée, des coéquipiers qui se serraient les coudes. C’est un des plus beaux parcours que j’ai vécus.»

Jusqu’en finale

Les Flyers avaient surfé sur cet élan pour battre le Canadien en cinq rencontres avant de s’incliner face aux Blackhawks en grande finale.

«C’est certain que c’est cette remontée qui nous a propulsés jusqu’en finale. Ça, et le fait que tout le monde au Québec disait que le Canadien l’aurait facile après avoir éliminé les Capitals et les Penguins», a tenu à rappeler l’athlète de Ste-Foy.

D’ailleurs, incluant les Maple Leafs de Toronto de 1942, qui se trouvaient déjà en finale au moment de leur remontée, trois des quatre formations miraculées ont atteint la ronde ultime.

«Quand tu reviens d’un déficit de 0-3, même de retard de 1-3, ça regroupe une équipe. Si les Leafs sont capables de faire ça, ils seront dangereux.»

Mais c’est loin d’être fait.

«Ils ont du talent, mais ils affrontent une équipe en mission. Et les Panthers ont des joueurs faits pour les séries. Pas les Leafs, à part [Ryan] O’Reilly.»