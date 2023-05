«The Mother» : Jennifer Lopez en tueuse de chocs

Juste à temps pour la fête des Mères, Netflix propose un film d’action dans lequel Jennifer Lopez se transforme en combattante d’une efficacité redoutable.

Une ancienne soldate (Jennifer Lopez dont le personnage n’est jamais nommé) tente d’échapper à des poursuivants dans une maison en flammes. Bien qu’enceinte, elle parvient à infliger des dommages conséquents à ses assaillants jusqu’à ce que Adrian Lovell (Joseph Fiennes) essaye de la tuer en lui plantant un couteau dans le ventre. Désormais pourchassée sans relâche, cette mère n’a d’autre choix que d’abandonner sa fille, Zoe (Lucy Paez) et de se réfugier dans les bois grâce à l’aide d’un ami (Paul Raci).

Mais, évidemment, Lovell ne tarde pas à s’en prendre à Zoe que sa mère va extraire des griffes de ses ravisseurs et le duo mère-fille trouve alors asile dans les bois... jusqu’à la confrontation finale avec le méchant – Lovell souligne d’ailleurs à ses hommes que le personnage de JLo «vaut 100 tireurs d’élite», ce qui donne une idée de la violence et de l’action.

Pas plus le scénario de Misha Green, Andrea Berloff et Peter Craig que la réalisation de Niki Caro n’ont la prétention de réinventer la roue. Poursuites, assassinats et violence sont donc au menu de ce «The Mother» efficace à défaut d’être inventif. Si l’on sait que la fin ne sera qu’heureuse, quelques rebondissements permettent au spectateur de demeurer assis devant son écran, intéressé, à connaître la suite.

«The Mother» est disponible sur Netflix à compter du vendredi 12 mai.

Note : 3 sur 5