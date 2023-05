Trump plus dictatorial que jamais

Donald Trump est de retour et les démocrates n’ont qu’à bien se tenir. Trump a offert hier à «l’assemblée de ville» une solide performance contre une modératrice qui tentait de s’opposer à ses nombreux mensonges. La salle, en grande partie républicaine, a d’ailleurs savouré les élans oratoires de son idole.

Tantôt jouant les victimes, tantôt combatif, Trump est resté maître de lui jusqu’à la fin du débat, même si dans les dernières minutes il a semblé sur le point d’exploser de colère, alors que la modératrice lui rappelait, comme souvent, qu’il ne pouvait pas continuer à faire de fausses déclarations.

La soirée d’hier donnait une bonne idée des arguments électoraux que Trump compte utiliser.

Capital politique

Trump s’est fait du capital politique avec la question de l’immigration et de la situation économique des États-Unis. Il a entre autres assuré que s’il redevenait président, il ferait baisser l’inflation et redynamiserait l’économie en forant de nouveaux puits de pétrole aux États-Unis.

Mais sur la tentative de coup d’État du 6 janvier, il a paru plus faible, en refusant de condamner les actions des émeutiers et surtout, en montrant qu’il leur accorderait, à quelques exceptions près, le pardon présidentiel.

Trump a aussi ridiculisé E. Jean Carroll et la cour qui a rendu un jugement contre lui dans l’affaire d’agression sexuelle pour laquelle il vient d’être condamné, au plus grand ravissement du public qui riait à chacune de ses outrances.

Clou de la soirée

Le clou de la soirée est arrivé vers la fin de la rencontre. Trump a affirmé que s’il était élu président, il réglerait le conflit ukrainien en 24 h. Comment? Il ne l’a pas dit. Mais en même temps, il a refusé de condamner l’agression de Vladimir Poutine, même s’il a ajouté que Poutine avait commis une erreur en attaquant l’Ukraine. Trump a aussi condamné l’Europe, qu’il accuse de contribuer insuffisamment à l’effort de guerre – même si l’Europe a énormément souffert de la guerre sur le plan économique.

Au fond, Trump reprenait sa vieille rengaine sur l’OTAN et il semblait vouloir tendre la main à Poutine, refusant de dire s’il avait ou non perpétré des crimes de guerre.

Trump n’a pas changé d’un iota. Il conserve son amour pour les dictateurs et il croit que les États-Unis doivent se rapprocher de la Russie pour éviter de laisser le champ libre à la Chine.

Pourtant, depuis l’invasion de l’Ukraine et le renforcement de l’alliance russo-chinoise, la donne internationale a passablement changé. Le régime de Poutine est devenu infréquentable. La Russie a montré la faiblesse et l’incompétence de son armée. Par ailleurs, le régime de Xi Jinping est devenu encore plus puissant et plus arrogant.

Trump affectionne les dictateurs. À l’entendre dire qu’il acceptera le résultat des élections de 2024 s’il les juge honnêtes, il montre qu’il embarque lui-même à fond dans la logique des dictateurs.