Un opéra plein d’émotions pour Francesca Tiburzi

Soir après soir, lors de la scène finale de l’opéra Madama Butterfly, la soprano Francesca Tiburzi est incapable d’empêcher les larmes de couler sur son visage. Les émotions qui traversent le personnage de la geisha Cio-Cio-San sont juste trop puissantes.

«Je n’ai pas de difficulté à aller chercher ces émotions. Je suis en larmes à la fin de chaque représentation», a lancé la chanteuse lyrique italienne qu’on pourra voir, à partir de samedi, dans la production de l’Opéra de Québec à l’affiche au Grand Théâtre de Québec.

La soprano originaire de Bergame, situé au nord-est de Milan, interprète le rôle de la geisha japonaise depuis quelques années. Elle s’est glissée dans la peau de ce personnage pour la première fois à l’Opéra-Théâtre Metz en France en février 2021.

Un rôle qu’elle a repris, ensuite, au Festival Puccini dans la ville du compositeur italien, à Metz et lors d’une représentation à Essen en Allemagne où elle retournera, après Québec, pour trois nouvelles représentations.

Au Grand Théâtre, Francesca Tiburzi sera en vedette le 13 et le 18 mai. La soprano Myung Joo Lee se glissera sous les robes de la geisha Cio-Cio-San lors des représentations du 16 et du 20 mai.

Alternance qui est attribuable à un virus qui a affecté la soprano coréenne au cours des dernières semaines. Le directeur artistique Jean-François Lapointe a voulu protéger la voix de Myung Joo Lee.

Beauté et puissance

Opéra en trois actes de Puccini, Madama Butterfly raconte l’histoire d’une jeune geisha de 15 ans qui tombe en amour avec le lieutenant Pinkerton de la marine américaine. Le soldat épouse la jeune femme, par divertissement, pour ensuite l’abandonner.

«Cio-Cio-San, lors du premier acte, est en amour. Elle rêve de cette opportunité de changer sa condition sociale et sa vie de geisha. En se mariant avec Pinkerton, elle a le rêve d’une autre vie», a-t-elle raconté, lors d’un entretien.

Pinkerton quitte et, trois ans plus tard, la jeune geisha, qui a eu un enfant de son union avec le lieutenant, a hâte de le retrouver. Elle vit une période d’espérance et de doutes. De retour, Pinkerton et son épouse américaine viennent récupérer l’enfant. Le cœur de Cio-Cio-San, qui était heureuse, est immensément brisé.

La soprano italienne aime la beauté et la puissance de la musique de cet opéra de Puccini qui trace un parallèle avec les histoires de tourisme sexuel.

«C’est un opéra intéressant parce qu’il aborde différentes couleurs avec l’amour, l’espérance et la mort. C’est une histoire terrible et un message de miséricorde», a-t-elle fait remarquer.

Concentration

Francesca Tiburzi précise que l’interprétation de ce personnage, qu’elle aime beaucoup, est difficile en raison de la psychologie du personnage et pour les difficultés techniques.

«Cio-Cio-San est présente sur scène tout le temps. Du début jusqu’à la fin. Ça demande énormément de concentration. Il y a aussi le défi d’interpréter un personnage avec beaucoup de nuances. C’est très intéressant», a indiqué celle qui découvre Québec pour la première fois.

Le ténor Éric Laporte (Pinkerton), la mezzo-soprano Lysianne Tremblay (Suzuki), le baryton Phillip Addis (Sharpless) et la soprano Geneviève Dompierre-Smith (Kate Pinkerton) campent les personnages principaux de cet opéra mis en scène par François Racine et présenté dans sa forme traditionnelle.

Antoine Normand, Geoffroy Salvas, Marcel Beaulieu, Robert Huard, Michel Desbiens, Agathe Herrmann, Andrée-Anne Laprise et Émilie Baillargeon complètent la distribution.

L’opéra de 2h30 avec entracte, qui met en vedette l’Orchestre symphonique de Québec et son Chœur, sous la direction de la cheffe italienne Cleila Cafiero, est présenté en version originale italienne avec surtitres.