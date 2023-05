Un pédophile croyait avoir trouvé une faille dans la loi... mais échoue sur toute la ligne

Un pédophile de Trois-Rivières qui croyait avoir trouvé une faille dans la loi en téléchargeant sur le web des photos d’enfants peu vêtus lors d’activités sociales et familiales n’a pas réussi à duper le tribunal, qui l'a quand même déclaré coupable.

«L’accusé dit apprécier le nudisme et c’est pourquoi il recherche ce type d’images [...], mais pour le tribunal, la preuve révèle aussi qu’il sexualise les enfants sous toutes leurs formes», a récemment affirmé le juge David Bouchard, au palais de justice de Trois-Rivières.

Jean-Claude Dubois, 70 ans, croyait pourtant avoir trouvé une faille dans la loi à la suite d’une enquête de la Sûreté du Québec qui avait mené à son arrestation pour pornographie juvénile. Car un bon nombre d’images dans son ordinateur n’étaient pas des représentations d’enfants, «dont la caractéristique dominante est la représentation dans un but sexuel».

Pour lui, il ne s’agissait «que» de nudité d’enfants, par exemple à la plage, au parc ou à la piscine, sans aucune représentation d’agressions sexuelles.

Or, si le juge a rappelé que «les photos innocentes d’un bébé dans une baignoire et les autres représentations de nudité non sexuelle» ne sont pas couvertes par la loi, il fallait regarder le dossier dans son ensemble.

Montages explicites

Et dans ce cas-ci, étant donné que Dubois avait lui-même affirmé que le «naturisme des mineurs» l’excite et qu’il faisait entre autres des montages dans un but sexuel, sa défense était vouée à l’échec.

«Il faut aussi retenir que l’on peut conclure qu’objectivement, le visionnement [...] d’images d’enfants qui urinent à la plage, parfois nus, dans un parc ou à la piscine ou en maillot de bain, dans des positions qui exhibent des organes sexuels comme en l’espèce, est un montage photo dans un but interdit par la loi», a dit le juge.

Ce dernier a d’ailleurs rappelé que «la pornographie juvénile n’est pas seulement des images de gestes sexuels d’adultes commis envers des enfants comme le croit l’accusé. Il s’agit d’une distorsion cognitive qui a contribué au cumul du matériel illégal».

Dubois a ainsi été reconnu coupable des quatre accusations de pornographie juvénile portées contre lui. Il reviendra à la cour en septembre pour les plaidoiries sur la peine à lui imposer.