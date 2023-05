Liquidation de Medicago: un plan de relance déposé au ministre Pierre Fitzgibbon par un groupe de Québec

Le ministère de l’Économie a reçu un plan de relance pour sauver Medicago. Plusieurs partenaires, dont l'Université Laval, souhaitent ouvrir un hub scientifique dans les infrastructures de l’entreprise à Beauport, a confirmé le ministre Pierre Fitzgibbon.

Le ministère de l’Économie du Québec et celui de l’Innovation du Canada ont reçu un plan du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, de l’Institut national d’optique, de l’Université Laval et de Québec International.

«Il est clair qu’on va devoir créer un OBNL quelconque. Je veux que la ville soit impliquée, j’aimerais ça que l’université soit impliquée. Investissement Québec, oui c’est un mécanisme», a indiqué le ministre de l’Économie, Pierre Fitzbiggon, soutenant qu’il «était relativement» confiant, mais que «ça ne sera pas facile.»

«De voir Medicago continuer comme aujourd’hui, ça n’arrivera pas. Ça va être un petit Medicago. Il y a des chercheurs qui sont là, qui sont qualifiés. Il a de l’API [structure commerciale] de qualité. Alors on va peut-être avoir une version plus modeste», a affirmé le ministre Fitzbiggon.

«L’édifice peut servir à d’autres vocations, mais on veut créer un espèce de hub biomédical. On en parlait beaucoup avec l’ancien maire et le maire Bruno Marchand. Il peut nous aider (...) On regarde avec la Ville, on regarde avec le CHUL, on regarde avec d’autres joueurs, aussi. C’est complexe», a-t-il expliqué.

À la fin du mois d'avril, le maire de Québec avait confirmé au Journal qu'il n’y aura pas un repreneur unique pour les installations de Medicago, mais plutôt la création d’un pôle d’innovation. La Ville de Québec voulait s’inspirer de Namur pour y attirer des entreprises.

Beaucoup de travail

En février dernier, Le groupe Mitsubishi Chemical Group a annoncé sa décision de dissoudre l’entreprise qui a son siège social à Québec et de procéder à la liquidation de la compagnie au Canada et aux États-Unis.

Depuis, Québec et ses partenaires souhaitent sauver la technologie, les laboratoires existants et trouver une vocation au nouveau bâtiment qui est en construction.

«Il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Le gouvernement fédéral est en négociation avec Mitsubishi. Nous aussi sur l’édifice», a indiqué Pierre Fitzgibbon.

Ce sera à l’entreprise japonaise qui aura le dernier mot. «Ils nous doivent de l’argent (...) On a une bonne relation avec Mitsubishi. Je pense qu’ils veulent faire les choses comme il le faut et ça serait triste de voir tout ça disparaître. On travaille fort.»