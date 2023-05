Un problème de couple sérieux mais inattendu

J’ai besoin de vos lumières. Après 13 ans de vie commune où tout allait bien, il y a deux ans, mon mari a décidé de quitter son emploi de bureau dans une compagnie aérienne pour devenir courtier immobilier.

Il souhaitait faire ce virage, et comme pour moi ça ne causait pas de problème puisque j’avais et que j’ai toujours un travail rémunérateur, lui renvoyer l’ascenseur était naturel, vu qu’il m’avait aidée pendant mes études de CPA. Mais les choses ne se passent pas aussi bien qu’il l’espérait. Malgré le boom immobilier, il rapporte la moitié des revenus qu’il tirait de son ancien emploi. Sans parler des plaintes qu’il fait à l’endroit de son environnement de travail.

Il a en horreur la compétition qui y règne. Il déteste le comportement des vendeurs tout autant que celui des acheteurs. Bref, tout est tout croche, selon lui. C’est évident que ce milieu n’est pas pour lui, mais il refuse de le reconnaître.

Pour ajouter au problème, suite au départ à la retraite de certains employés séniors de mon bureau, j’ai été promue associée séniore, avec l’augmentation salariale et la participation aux profits que cela entraîne. La réaction de mon mari a été tout aussi imprévisible qu’inattendue. Il s’est replié en victime et n’arrête pas de répéter qu’il ne vaut rien, qu’il ne me mérite pas, qu’il a honte de là où il est rendu dans sa carrière, etc. ! Il refuse en plus de sortir avec nos amis de peur d’être obligé de parler de sa débâcle professionnelle.

Je lui ai suggéré de retourner à son ancien travail, mais il refuse de s’exposer à ce qu’il appelle « s’humilier devant ses anciens collègues ». Il ne veut pas non plus retourner aux études pour s’essayer dans autre chose ni consulter un psy pour faire le point sur sa situation. J’ai beau lui répéter que je l’aime, c’est comme si je parlais à un mur, et ça me faire peur pour l’avenir.

Amoureuse inquiète

C’est un fait que les hommes ont du mal à aller chercher de l’aide. Votre mari n’y fait pas exception. Mais il faut trouver un moyen de lui faire admettre qu’en changeant d’emploi, il répondait à un malaise en lui, et que c’est à la source de ce malaise qu’il lui faudrait remonter pour mieux comprendre la nature du changement dont il ressentait le besoin. Une démarche avec un psychologue serait idéale pour effectuer ce travail en profondeur. Mais à défaut, vous pourriez lui suggérer de s’adresser au Réseau Hommes Québec (514-276-4545) où, grâce à des rencontres de groupe, il n’aurait d’autre choix que d’ouvrir le livre de sa souffrance.