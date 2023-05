Une policière vole la carte de crédit d’un défunt pour se payer des faux cils

Une policière opportuniste de Floride qui se serait emparée de la carte de crédit d’un défunt pour s’acheter des extensions de cils et se payer de la restauration rapide a été arrêtée mardi pour vol.

«Elle était une policière, mais elle ne mérite plus ce titre maintenant, a commenté mercredi le chef de la police de Saint-Cloud, Doug Goerke, selon ce qu’a rapporté le média Law & Crime. Le badge qu’elle portait a été terni et ne sera plus jamais porté; en fait, il sera détruit.»

Dianne Ferreira, 25 ans, a été accusé d’avoir usurpé les informations de carte de crédit d’un homme chez qui elle aurait été appelée à intervenir au début du mois d’avril et qui éprouvait des difficultés à respirer.

À l’arrivée des services d’urgence sur place, l’homme était cependant déjà décédé, selon ce qu’a poursuivi le média anglophone.

Sauf que dans les semaines suivantes, sa veuve a constaté des achats suspects, dont de l’essence, une commande de fast-food de la chaîne de restauration Wendy’s ainsi qu’une nuitée à l’hôtel, effectués après la mort de son mari.

Deux autres tentatives, pour des extensions de cils et de l’essence, auraient été notées sur la carte après que cette dernière ait été annulée. C’est en retraçant le véhicule suspect que les policiers seraient remontés jusqu’à Dianne Ferreira, selon Law & Crime.

La policière aurait notamment avoué, en interrogatoire, avoir pris une photo de la carte afin d’effectuer une série d’achat en ligne, totalisant 450 $. Elle a été formellement accusée de vol de carte de crédit, d’usage frauduleux de carte de crédit et d’avoir utilisé l’identité d’une personne décédée.

«En tant que membre des forces de l’ordre, ça me rend malade et nauséeux chaque fois que nous devons faire quelque chose comme ça, a déclaré le shérif du comté Osceola, Marcos Lopez, lors de la conférence de presse. Chacun est tenu responsable de ses actes. [...] De tirer avantage d’une personne en temps de besoin est absolument répréhensible.»