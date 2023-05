Violée par son propre frère : «Rien ne pourra réparer ce qui est brisé en moi»

«Durant cette nuit, il a pris la décision de ne plus être mon frère. Il m’a brisé.» Violée par son propre frère le soir d’un anniversaire de famille, une femme de Québec a témoigné avec courage lors des observations sur la peine de celui qui lui a «volé une partie d’elle-même».

Myriam Veilleux ne veut plus avoir honte.

Elle ne veut pas porter le blâme pour l’implosion de sa famille.

Dans la nuit du 10 au 11 mars 2018, c’est son frère qui a détruit sa vie et non l’inverse a insisté la victime jeudi lors des observations sur la peine au procès de Michael Veilleux (voir autre texte ci-bas). L’homme de 35 ans a été reconnu coupable d’agression sexuelle il y a un an presque jour pour jour.

«Je suis sa sœur. Je suis du même sang que lui. C’est répugnant», a témoigné avec aplomb la victime.

Marquée à jamais

Les Veilleux célébraient l’anniversaire de leur père le 10 mars 2018. Une soirée festive, comme on en voit dans la majorité des familles. Mais depuis cette nuit-là, pour Myriam Veilleux, les festivités et les rassemblements ne veulent plus dire qu’une chose.

«Pour moi, ça veut dire viol», a laissé tomber lourdement la femme, laissant le juge Frank D’Amours prendre la mesure des conséquences du crime sur sa vie.

Ce soir-là, après un souper dans un restaurant, la famille Veilleux se dirige dans un bar. C’est là le dernier souvenir qu’a la femme, originaire de Saint-Georges, mais qui habite désormais Québec. Elle revient à elle le lendemain de cette soirée arrosée, dans une chambre d’hôtel, partiellement dévêtue, du vomi à la bouche et sans petite-culotte.

C’est une trousse médico-légale et plus particulièrement l’évaluation de l’ADN retrouvé dans son vagin qui permet d’identifier celui qui l’a violé.

«Il m’a volé ma dignité et il m’a laissée pour morte.»

Famille détruite

Depuis, c’est tout ce que Myriam Veilleux connaissait qui a basculé. Ses croyances, ses valeurs les plus profondes, ont été ébranlées.

«La famille, ça devrait être sacré. [...] Il m’a enlevé ma confiance envers les hommes et même envers tout être humain parce que si ton frère peut te violer, tu te dis que tout le monde le peut», a confié la femme, lisant une lettre qu’elle avait préparée pour son témoignage.

Et le reste de la famille a évidemment aussi été affecté. Aucun clan, même tissé serré, ne peut se sortir indemne d’un tel événement.

«Il a brisé la famille. Il l’a divisé. [...] La famille a aussi un deuil à faire», a exposé celle qui a dû expliquer à ses enfants ce que «mononcle Michael» lui avait fait.

Se battre contre les délais

En plus de tenter de se reconstruire, Myriam Veilleux doit se battre contre les délais judiciaires qui s’étirent dans son dossier. Cinq ans après l’agression et un peu plus de quatre ans après le dépôt de l’accusation, son chemin de croix n’est toujours pas terminé.

«Le jour de mon viol, on m’a planté un couteau dans le dos et à chaque étape, à chaque report, on le tourne dans tous les sens. [...] Je ne peux pas penser à guérir tant qu’on n’enlève pas le couteau», a mentionné la femme, retenant ses larmes.

Chaque passage à la cour, chaque rendez-vous médical, chaque changement de psychologue, elle doit raconter encore et encore son histoire. Jeudi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce, c’est une autre goutte qui s’ajoutait au supplice.

«Aujourd’hui, pour une autre fois, je vais retourner chez moi et refaire comme au jour un. Je vais monter les escaliers, ouvrir les champleures et me laver pour essayer d’enlever la saleté qui est sur moi.»

Le juge Frank D’Amours a pris le dossier en délibéré et doit rendre sa décision sur la peine au début du mois de juillet.



Observations sur la peine

Une peine de six ans réclamée contre l’agresseur; la défense plaide quant à elle pour une probation assortie de travaux communautaires

Le ministère public réclame une sévère peine de six ans d’emprisonnement pour Michael Veilleux, estimant que la relation frère-sœur et l’abus de confiance qui en découle militent en faveur d’une peine au haut de la fourchette.

«Non seulement la victime pouvait s’attendre à la protection de son frère, mais ne pas l’avoir reçu a eu, pour son intégrité physique, mais aussi son intégrité psychologique, des conséquences désastreuses», a soumis au juge le procureur de la Couronne, Me Christian Gauthier, insistant au passage sur des contradictions dans le témoignage de l’accusé.

«La question, ce sera : est-ce que vous croyez M. Veilleux quand il dit qu’il ne s’en souvient pas», a souligné le procureur.

Pas d’emprisonnement pour la défense

De son côté, l’avocate de la défense estime que l’emprisonnement n’est pas nécessaire en raison de l’impact que le processus et sa médiatisation ont eu jusqu’à maintenant sur son client, déjà isolé.

Michael Veilleux travaille, a des obligations financières envers sa famille et doit pouvoir y subvenir a plaidé l’avocate, suggérant au juge une probation surveillée de trois ans, assortie de travaux communautaires.

«Et si vous déterminez qu’une peine d’emprisonnement est nécessaire monsieur le juge, elle devrait être limitée à 90 jours pour permettre de le faire de façon discontinue et en continuant les contacts avec sa fille une fin de semaine sur deux», a défendu Me Dany Pratte.

Aucun souvenir

S’il ne nie pas la preuve d’ADN qui démontre sa culpabilité, Michael Veilleux plaide le «blackout» et affirme n’avoir aucun souvenir des tristes événements qui se sont déroulés dans la nuit du 11 mars 2018.

Témoignant dans le cadre des observations sur la peine qui devra lui imposer le juge Frank D’Amours, l’homme de 35 ans a réitéré n’avoir rien en mémoire quand il songe à cette nuit.

«Personne n’est capable de dire ce qui s’est passé dans la chambre», a-t-il rappelé lorsque contre-interrogé par le procureur de la couronne.

Dès le lendemain de l’événement, Veilleux affirmait n’avoir aucun souvenir comme l’a démontré un appel téléphonique fait par son frère et présenté en cour.

«Si elle s’est fait violer, j’espère que c’est pas moi qui est là-dedans», peut-on entendre dire l’agresseur à un certain moment de l’appel. Durant la conversation d’une quinzaine de minutes, Michael Veilleux apparaît «détaché», «nonchalant», a soulevé Me Gauthier.

«Il n’est pas désintéressé, il réagit juste différemment de son autre frère qui veut jouer à la police. Ce qui est clair dans son témoignage, c’est qu’à son réveil, il est mêlé et ne sait pas pourquoi il s’est retrouvé là», a rétorqué l’avocate de la défense, Me Dany Pratte.

La décision du juge Frank D'Amours sera rendue en juillet prochain.