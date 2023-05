[VIDÉO] Des Québécois sont atteints d'un rare syndrome qui les rend incapables de contrôler certains gestes

Au moins une cinquantaine de Québécois sont aux prises avec un rare syndrome très particulier: ils ne peuvent pas contrôler leurs mains et leurs doigts, qui imitent automatiquement le geste de l’autre membre. On l’appelle «mouvements en miroir».

«Il ne peut pas s’en empêcher! constate Valérie Lavastre, à propos de son fils de 14 ans atteint du syndrome. Il y a toujours un mouvement subtil.»

Rencontré chez lui à Sainte-Julie, le jeune Samuel Quintal est atteint de la forme légère. De simples gestes permettent toutefois de comprendre le syndrome rapidement et comment il peut compliquer la vie quotidienne.

Les autres doigts imitent

Lorsqu’il tourne une poignée de porte, l’autre main fait le même mouvement rotatif. Quand il écrit à l’ordinateur ou avec un crayon, ses doigts de l’autre main tentent de reproduire le geste.

«Ça ne me dérange pas, assure l’adolescent, qui vit avec le syndrome depuis toujours. Quand je lance la balle au baseball, ma mitt s’en vient se coller vers moi.»

«Ce n’est pas une bête de cirque, c’est juste rigolo. C’est plus une curiosité», dit sa mère, dont les deux filles ne sont pas atteintes.

Boutonner sa chemise, nouer ses lacets, pratiquer un sport ou un instrument: toutes sortes d’activités du quotidien peuvent toutefois être bouleversées pour des patients atteints de ce syndrome, souligne une étude de chercheurs montréalais, qui a fait une percée importante (voir texte ci-bas).

Actuellement, une cinquantaine de Québécois ont un diagnostic officiel, mais il y en a probablement plus.

Généralement, les bras, les mains et les doigts sont affectés (et plus rarement les jambes). La gravité des symptômes varie d’une personne à l’autre. Dans certains cas, les patients développent de la douleur au bras à force de mettre une pression dessus pour empêcher l'effet miroir.

«Même s’ils se concentrent, ils ne peuvent pas le contrôler», explique Frédéric Charron, qui étudie la maladie à l’Institut de recherches cliniques de Montréal.

«Il y a des gens pour qui les tâches manuelles, oubliez ça. Ils ne seront jamais les plus habiles», avoue-t-il.

Puisqu’il s’agit d’une maladie rare, le diagnostic peut prendre des années avant d’aboutir. Pourtant, les enfants montrent des symptômes dès le plus jeune âge.

D’ailleurs, Mme Lavastre a mis des années avant d’obtenir des réponses pour Samuel, bien qu’elle avait constaté que quelque chose clochait depuis toujours. Il a finalement eu son diagnostic en janvier 2022.

Maladie peu connue

«J’en parlais, mais personne ne m’écoutait, et ne connaissait ça, déplore la femme de 48 ans. Ça me restait dans la tête tout le temps.»

Grâce à ce témoignage, elle espère que d’autres personnes pourront mettre un diagnostic sur leur syndrome méconnu.

«Samuel, ça ne l’empêche pas de faire sa vie de tous les jours. Mais on veut faire connaître la maladie, participer à des études cliniques», dit la mère.

«Ce n'est pas si grave, ça ne change rien à ce qu’on fait», assure Samuel.

Une maladie moins rare qu’on pense au Québec

Un nouveau gène responsable du syndrome des «mouvements en miroir» vient d’être identifié par une équipe de chercheurs montréalais, une découverte prometteuse pour comprendre cette rare maladie qui touche plus de Québécois qu’on ne le croit.

«La découverte d’une nouvelle mutation, c’est une mine d’or», réagit Frédéric Charron, directeur de l’Unité de recherche en biologie moléculaire du développement neuronal de l’Institut de recherches cliniques de Montréal.

Photo courtoisie Hélène Lambin

Avec son équipe, ce dernier a pu identifier une mutation génétique à l’origine de la maladie rare, qui touche en théorie une personne sur un million. La nouvelle a été publiée vendredi dernier dans la revue Science Advances.

Moins rare que prévu

Fait particulier, le nombre de gens atteints serait plus grand au Québec en raison du manque de mixité génétique historique. Présentement, au moins 50 patients (enfants et adultes) ont été identifiés par la Dre Myriam Srour, neurologue à l’Hôpital de Montréal pour enfants, et qui travaille avec M. Charron.

La maladie génétique héréditaire se manifeste dès les premiers mois de vie. Elle peut être diagnostiquée grâce à un simple prélèvement de sang.

Pour parvenir à identifier un nouveau gène responsable, les chercheurs ont observé le bagage génétique d’une famille italienne de quatre générations, qui étaient toutes atteintes de la maladie.

Heureusement, les symptômes ne dégénèrent pas avec le temps, et n’entraînent pas non plus d’autres maladies connexes.

Diagnostic bénéfique

Selon M. Charron, cette découverte aide à mieux comprendre la maladie et le diagnostic fait une grande différence pour les patients, même s’il n’y a pas de traitement.

«Souvent, l’incertitude a un certain poids mental, dit-il. Ça aide à apaiser de savoir, de ne plus être dans l’incertitude.»

À plus long terme, l’équipe de recherche espère que ces percées aideront à mieux comprendre d’autres maladies du système nerveux, comme l’autisme ou la schizophrénie.

Qu’est-ce que la maladie des mouvements en miroir?

Il s'agit d'une maladie génétique héréditaire causée par la mutation d’un gène.

Des connexions se font du mauvais côté du cerveau, ce qui entraîne un mouvement involontaire.

Le syndrome touche une personne sur 1 million (mais plus au Québec).

Ce sont surtout les membres supérieurs qui sont touchés (bras, mains, doigts).

Ex.: le bras gauche imite le bras droit (effet miroir).