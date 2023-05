Finale LHJMQ: victoire convaincante des Remparts dans le premier match de la série

Les Remparts ont fait un premier pas vers leur objectif, et ils l'ont fait de brillante façon. Les hommes de Patrick Roy ont dominé les Mooseheads d'Halifax lors du premier match de la finale du trophée Gilles-Courteau, l'emportant 5 à 1 dans un centre Vidéotron rempli à pleine capacité.

• À lire aussi: Finale de la LHJMQ: voici 21 photos spectaculaires du premier duel Mooseheads-Remparts

• À lire aussi: Remparts: un «tailgate» très populaire à Québec

• À lire aussi: Patrick Roy à New York, point final!

Québec a maintenant remporté ses 13 matchs en séries et ses 21 derniers en incluant les huit victoires pour conclure le calendrier régulier.

Et ils ont été en contrôle de la majorité de ce premier duel même si les Mooseheads ont bien failli faire taire l’imposante et bruyante foule de 18 259 spectateurs au centre Vidéotron dès les premiers instants du match mais Alexandre Doucet a été incapable de contrôler la rondelle qui s’était retrouvée devant lui alors que le filet de William Rousseau était désert.

Et comme ce fut le cas depuis le début des séries, les Remparts ont fait payer le manque d’opportunisme de leur adversaire par un but, lorsque Justin Robidas a battu Mathis Rousseau d'un tir précis dans la partie supérieure droite.

Voici le premier but de cette série finale, gracieuseté de Justin Robidas 😎#DeQuébecPourQuébec | #LetsGoCanes pic.twitter.com/7vIrr64Gws — XYZ - Remparts de Québec (@quebec_remparts) May 12, 2023

« En début de match, on était un peu nerveux, peut-être parce qu'on n'avait pas joué depuis un certain temps. Quand Robi a marqué le premier but, ç'a calmé un peu tout le monde et on a pris notre erre d'aller après ça et la foule s'est mis de la partie. Elle a donné beaucoup d'énergie à notre équipe, elle était bruyante et je trouve que c'est intimidant pour un adversaire, il n'y a aucun doute dans mon esprit. »

Parce que même s'ils en avaient parlé toute la semaine et qu'ils s'y étaient préparés, l'engouement entourant le premier match de la finale a fait en sorte que la nervosité a été difficile à chasser au départ.

« On était un peu nerveux au début. C'est stressant jouer devant une foule comme ça donc il y avait des papillons avant de commencer. On a bien géré ça et on est bien revenu et on a été résilient jusqu'à la fin », reconnaissait Robidas.

Après le but de Robidas, les Remparts ont effectivement pris le contrôle du match par la suite et Théo Rochette a sauté sur un retour de lancer pour faire 2-0 avant la fin de l'engagement. À la fin de la période, Zachary L'Heureux a asséné un coup de bâton à Zachary Bolduc avant de se ruer sur lui, offrant aux Remparts l'occasion d'entamer la deuxième période en avantage numérique.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Il réplique par la bouche de son canon

Au retour de l'entracte, Bolduc a trouvé le meilleur moyen pour faire payer l'indiscipline à L'Heureux : un but dès la première minute de jeu. Son tir de la ligne bleue a échappé à la vue de Mathis Rousseau avant de se retrouver dans le fond du filet.

« S'ils continuent à faire des petits coups salauds comme ça, on va leur faire payer avec notre avantage numérique, c'est tout », tranchait Nathan Gaucher.

Québec n'a plus jamais regardé derrière par la suite et malgré un but de Markus Vidicek qui réduisait l'écart à 3-1, ils ont muselé pour la majorité du match les attaquants d'Halifax.

« Je me mets à leur place et c'est sûr que ça devait être frustrant offensivement parce qu'on a super bien joué défensivement et Rousseau a fait les arrêts quand c'était le temps », analysait Théo Rochette, auteur d'un but et deux passes dans le match.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Du côté des Mooseheads, Sylvain Favreau avait une explication toute simple pour expliquer le faux-départ de son équipe : ils n'ont toute simplement pas travaillé.

« Pour gagner, il faut travailler et je n'ai pas vu ça de mon équipe pendant 6- minutes. On a eu une bonne chance de marquer dès l'entame du match mais par la suite on s'est effacé. Notre niveau de compétition doit être plus élevé. Ça va au-delà des X et des O. Ce soir, les Remparts la voulait plus que nous. »

« Ça probablement été notre pire match des séries jusqu'à présent, ajoutait de son côté L'Heureux. Ça arrive et on doit tourner la page. [...] Ils sont sortis forts et ont joué un bon match. Crédit à eux mais c'est loin d'être fini. »

C'est effectivement loin d'être fini. En demi-finale, les Mooseheads avaient aussi échappé le premier match de la série contre le Phoenix, puis le deuxième, avant de l'emporter en six.

« J'ai dit aux gars avant même de partir, de commencer à se préparer en fonction de demain [samedi], mentionnait Patrick Roy. Eux autres, Sherbrooke pensait que c'était dans la poche après le premier match. L'autre bord, ils vont être résilients et ils vont travailler. On devra donc arriver avec le même état d'esprit et le même état d'esprit. »

Komarov sur la touche

Les Remparts ont peut-être gagné de façon convaincante le premier match de la finale mais ils pourraient avoir perdu un gros morceau dans le match.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Frappé par Braeden MacPhee en deuxième, le défenseur Vsevolod Komarov a quitté la rencontre, escorté par ses coéquipiers, visiblement incommodé par une blessure à une jambe.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« Quand j'ai vu MacPhee partir de son banc et se donner une erre d'aller, on voyait tous que ça pourrait virer bizarrement. C'était à la limite d'une charge. J'ai fait exprès d'ailleurs de ne pas aller voir les médecins parce que je savais que vous me poseriez la question et je ne voulais pas y répondre. Je n'ai donc aucune idée de ce qui se passe », disait Patrick Roy, fidèle à son habitude de ne rien dévoiler sur l'état des blessures en séries.

Les Remparts étaient déjà privés d'un autre élément important de leur brigade défensive, Charle Truchon, blessé à la fin du quatrième match de la série face aux Olympiques de Gatineau.

De son côté, le joueur le plus utile de la dernière saison dans la LHJMQ, Jordan Dumais a patiné en matinée vendredi mais n'a pas pris part à la rencontre.

Il s'est blessé lors du deuxième match de la série demi-finale face au Phoenix de Sherbrooke. Le défenseur Cam Whynot non plus, n'était pas de la partie.

D'ailleurs, un partisan chanceux est reparti plus riche de 110 166$, grâce au moitié-moitié.

Le deuxième match aura lieu samedi soir au centre Vidéotron. Les 18 259 billets pour cette rencontre ont également tous été vendus.