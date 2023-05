Justin Trudeau roule le Québec dans la farine, avec ses 100 millions de Canadiens en 2100

Lorsque François Legault a fondé la CAQ, une majorité de Québécois a répondu présente. Car le nouveau parti permettait surtout aux Québécois souverainistes et nationalistes qui étaient tombés dans une déprime postréférendaire de se ménager une porte de sortie.

Dans la tête de François Legault, c’était par le succès économique que le Québec allait se donner les moyens d’affirmer son néonationalisme. Il fallait devenir aussi riche que l’Ontario, se disait-il.

Un Québec riche, pensait François Legault, nous permettrait d’affirmer notre identité nouvelle. Nous aurions les moyens de défendre alors notre langue et de négocier avec le gouvernement d’Ottawa des pouvoirs élargis pour ne pas en dépendre en matière d’immigration, en particulier.

En fait, tous les souverainistes déçus après les deux échecs référendaires ont été attirés par la vision que la CAQ proposait, mais qui, rétrospectivement, apparaît comme simpliste et naïve. Quant aux Québécois nationalistes, ils cherchaient le moyen de sortir de leur découragement collectif.

Écoutez la chronique de Denise Bombardier au micro de Richard Martineau , chaque lundi et chaque vendredi, en direct ou en balado sur QUB radio :

Trudeau et le Canada

Comme François Legault, ils ont sous-estimé Justin Trudeau dont l’identification au Canada a toujours été plus forte que celle de son père. Dans une certaine mesure, Pierre Elliott Trudeau et ses amis québécois politiciens, tous brillants, intellectuels quelque peu cyniques, traitaient les Canadiens anglais avec hauteur, voire avec une forme larvée de mépris.

Mais les temps ont changé. Justin Trudeau est un comédien plus à l’aise sur une scène politique que théâtrale. Sa séduction a l’efficacité d’un laser. D’autant qu’il est comme un poisson dans l’eau avec l’idéologie woke, synonyme pour lui de progressisme, d’ouverture et de rejet des valeurs désuètes d’avant sa naissance.

Justin Trudeau ne piaffera plus d’impatience devant les ultimatums «ridicules» d’un Québec encore imprégné d’un nationalisme borné et revanchard à ses beaux yeux.

Ses rapports futurs avec le Québec viennent d’être révélés avec brutalité. Justin Trudeau a trouvé dans l’Initiative du siècle, ce lobby de dirigeants financiers de haute voltige qui propose un Canada de 100 millions d’habitants en 2100 grâce à l’apport de l’immigration, la voie d’échappement.

Quoi qu’en ait dit hier son ministre de l’Immigration, il s’agit là d’une manière pour lui de résoudre une fois pour toutes les velléités d’un Québec empêtré dans ses mythes et étouffé par son histoire poussiéreuse.

Écoutez la chronique de Denise Bombardier au micro de Richard Martineau , chaque lundi et chaque vendredi, en direct ou en balado sur QUB radio :

Assimilation des francophones

Justin Trudeau dont on doute qu’il ait lu le Rapport Durham publié en 1839 semble avoir adopté les recommandations du lord britannique pour accélérer le processus d’assimilation des Canadiens français à la culture anglo-saxonne. Or, le Canada postnational aux 100 millions d’habitants à la fin du siècle sera un monde atomisé et à la culture éclatée sans doute, où il ne restera que des individus isolés parlant un patois qu’on qualifiera de «petit français».

La nation québécoise, ou du moins ce qu’il en reste encore, est-elle capable dans un dernier sursaut nationaliste de s’insurger contre un destin qui la condamne à mourir sans douleur, sans révolte et sans dignité?

Alors avec le printemps, descendons dans les rues des villes et villages du Québec pour sauver notre honneur et pour crier bien fort notre désir de vivre dans le respect de notre identité collective, qui est en train d’être diluée... anéantie.