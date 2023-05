Les Maple Leafs éliminés par les Panthers

Les Maple Leafs rêvaient d’une remontée miracle contre les Panthers de la Floride. Nick Cousins avait toutefois un autre plan en tête.

Après un gain en sept matchs contre les Bruins de Boston au premier tour, les Panthers ont poursuivi leur chemin en indiquant la porte de sortie aux Leafs en cinq rencontres.

Cousins, un ancien du Canadien, a marqué le but vainqueur dans une victoire de 3 à 2 en prolongation. Auteur de sept mises en échec, le numéro 21 a surpris le gardien Joseph Woll d’un tir des poignets alors que le défenseur Radko Gudas fonçait en direction du filet adverse. Il en était à son premier tir de la rencontre.

Au chapitre des tirs au but, les Leafs ont dominé ce match 52 à 43. En prolongation, les locaux ont également décoché plus de tirs avec neuf contre six. Au tableau final, il y avait toutefois un but de plus pour les Panthers.

Encore Bobrovsky

Dans le camp des gagnants, Sergeï Bobrovsky a encore une fois connu un fort match. Le gardien au numéro 72 a bloqué 50 tirs pour signer sa septième victoire depuis le début des séries et une quatrième contre l’équipe à la feuille d’érable.

Sans lui, les Panthers n’auraient jamais éliminé les Leafs aussi rapidement. Il a été un joueur clé dans cette série.

En finale de l’Est, les Panthers retrouveront donc les Hurricanes de la Caroline qui ont également remporté leur série de deuxième tour en cinq matchs face aux Devils du New Jersey.

Les Panthers participeront à la finale de l’Est pour une première fois depuis 1996.

Les doutes à Toronto

William Nylander avait ravivé la flamme à Toronto en marquant le but égalisateur alors qu’il restait un peu moins de cinq minutes en troisième période. Nylander avait trouvé un petit trou dans l’armure de Bobrovsky en le déjouant dans le haut du filet. Avec ce but, le Suédois avait fait oublier un but refusé à Morgan Rielly en deuxième période.

Auston Matthews et Mitchell Marner n’ont pas inscrit leur nom sur la feuille de pointage dans cette rencontre cruciale.

Avec cette élimination rapide face aux Panthers, les Maple Leafs feront face à plusieurs questions. Le président Brendan Shanahan, le directeur général Kyle Dubas et l’entraîneur en chef Sheldon Keefe risquent de se retrouver sur des sièges éjectables.

Oui, les Leafs ont gagné une première série depuis 2004 en éliminant le Ligthning de Tampa Bay au premier tour, mais on oubliera rapidement cette réalité. Les Leafs avaient construit une formation dans l’espoir de se battre pour la conquête de la Coupe Stanley.

Dubas avait acquis le centre Ryan O’Reilly et une multitude d’autres joueurs dans l’espoir de vivre un long printemps dans la Ville Reine.

Le caractère de Matthews

Décrit comme l’un des meilleurs attaquants de la LNH depuis longtemps, Matthews alimentera aussi la machine à rumeurs. Le centre originaire de l’Arizona n’a pas touché la cible en cinq rencontres contre les Panthers.

Matthews terminera la saison prochaine un lucratif pacte de cinq ans d’une valeur de 58,195 millions. Il se retrouvera avec une clause de non-échange à partir du 1er juillet prochain.

Si le talent de Matthews ne fait aucun doute, son désir de gagner reste encore une fois à prouver. Mais il n’est pas l’unique coupable de cette élimination.

John Tavares, le capitaine de l’équipe, a également terminé ce deuxième tour avec un zéro dans la colonne des buts.