Navettes fluviales: nouvelle liaison Vieux-Port ─ Pointe-aux-Trembles ─ Varennes

Les Montréalais pourront à nouveau utiliser les navettes fluviales dont la saison s’ouvre lundi avec une nouvelle liaison Vieux-Port ─ Pointe-aux-Trembles ─ Varennes et des horaires bonifiés.

C’est du moins ce qu’a annoncé vendredi l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) qui parle de nouveautés pour répondre aux besoins croissants des usagers avec plus d'options de transport durables dans la grande région de Montréal.

Au total, six liaisons seront en service dès lundi pour desservir Montréal, Boucherville, Longueuil et Varennes avec une meilleure interconnexion avec les autres modes de transport, selon l’ARTM qui précise que plus de 256 000 personnes ont emprunté ce moyen de transport en 2022.

Seul bémol, les dernières crues printanières qui ont fait élever les niveaux d’eau sur le fleuve Saint-Laurent empêchent l’installation de certains quais nécessaires à l’amarrage des navettes, ce qui fait que les départs et les arrêts à l'île Sainte-Hélène et à Varennes débuteront plus tard.

Concernant la tarification, par exemple, pour un aller-retour sur une liaison, le prix d’un titre unitaire est de 5,5 $, alors que les enfants de moins de 11 ans peuvent voyager gratuitement, pour peu qu’ils soient accompagnés d’une personne de 14 ans et plus détenant un titre valide.

«Les navettes fluviales permettent aux citoyens de bénéficier de gains de temps de parcours significatifs, notamment entre la Rive-Sud et l'île de Montréal», a indiqué dans un communiqué Benoît Gendron, directeur général de l'ARTM.