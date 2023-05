Cinq choses à savoir sur l’amélioration des services de Communauto

Plus de voitures, de nouveaux modèles et des zones de stationnement ajoutées, Communauto a vu plus grand cette année afin de satisfaire la demande toujours plus importante à Montréal.

L’entreprise d’autopartage a fait part vendredi matin de cinq nouveautés qui seront mises en place dès les prochaines semaines dans la métropole.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Une quantité record de véhicules déployés

Le parc de voitures s’agrandit en 2023 avec 885 véhicules qui s'ajouteront à la flotte déjà en circulation. Sur ce total, 770 véhicules seront disponibles avec une réservation en station et 115 en FLEX.

À titre de comparaison, Communauto n’avait pu se procurer que 550 automobiles l’année passée en raison des difficultés d’approvisionnement.

S’il s’agit donc d’une progression, ce nombre reste légèrement inférieur à l’objectif de la compagnie qui souhaitait en déployer 1150. «Il n’est pas dit qu’on ne pourra pas en ajouter en cours de saison», a toutefois mentionné Benoit Robert, président et fondateur de Communauto.

Environ 710 véhicules seront mis en service au cours de l’été et le reste entrera en fonction à l’automne.

Plus de flexibilité avec 90 «stations-zones»

Le service d'autopartage a décidé de lancer un projet pilote de 90 nouvelles «stations-zones» cet été pour «donner plus de marge de manœuvre aux clients».

Les voitures seront ainsi disponibles dans la rue avec des vignettes de stationnement comme les Communauto FLEX, mais pourront être réservées jusqu'à un mois d'avance. Elles seront garées dans une aire de 500 mètres sur 500 mètres.

«Ça permet au client de savoir que la voiture va se trouver dans une zone suffisamment petite pour ne pas marcher une distance folle pour aller chercher sa voiture», a expliqué M. Robert.

Ces zones seront d’abord ouvertes dans les arrondissements de Rosemont-La-Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Le Sud-Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâces, Outremont, Verdun et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s’ajouteront par la suite.

Ces espaces vont permettre à Communauto «de déployer plus de véhicules et de donner beaucoup plus d’accès dans certains secteurs où la demande était très forte», selon Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

Des véhicules électriques... mais moins que prévus

L’an dernier, Communauto avait réussi à ajouter 30 voitures électriques à sa flotte. L’entreprise comptait cependant en recevoir une centaine. «C’est presque une faveur qu’on obtient quand on réussit à obtenir des voitures électriques», a souligné M. Robert.

Sur la centaine encore réclamée en 2023, Communauto pourra cette fois-ci en déployer 80.

«Un des problèmes auxquels on est confronté, c’est que les concessionnaires aiment mieux vendre des voitures à des particuliers qu’à des entreprises qui gèrent des flottes de véhicule», a fait remarquer le président de la compagnie.

Des modèles nouveaux et plus gros

Communauto a choisi de diversifier sa flotte pour répondre à la demande. Ainsi, des Nissan Sentra, des Nissan Kicks, des KIA Forte 5, des KIA Sportage, des KIA Sorento et des KIA Carnival seront ajoutés.

Certains de ces modèles sont considérés comme des «mini-fourgonnettes» qui peuvent accueillir jusqu’à huit passagers.

De nouveaux secteurs desservis

Le service d’autopartage agrandit sa présence sur l’île de Montréal en essayant d’offrir de plus en plus de véhicules en dehors des quartiers centraux.

Une centaine de stations réservées seront ajoutées, notamment dans le secteur Bois-Franc de l’arrondissement de Saint-Laurent, mais aussi à Rivière-des-Prairies.

La zone FLEX fera aussi son apparition dans Lachine. Elle sera également étendue à Montréal-Nord en permettant d’avoir des voitures disponibles jusqu’au Cégep Marie-Victorin.