Trame sonore du film Love Again: 5 nouvelles chansons de Céline Dion dévoilées aujourd’hui

Céline Dion a dévoilé vendredi quatre nouvelles chansons qui se trouvent sur la trame sonore du film Aimer à nouveau (Love Again), dans laquelle la chanteuse québécoise tient un rôle.

En plus de Love Again, qui a été lancée il y a quelques semaines, on y retrouve ses nouvelles pièces I’ll Be, Waiting on You, Love of My Life et l'entraînante The Gift, autant de nouveau matériel qui réjouira ses admirateurs.

L’équipe de la vedette internationale a aussi dévoilé la vidéo de son plus récent extrait, I’ll Be.

L’album Love Again comprend neuf autres chansons, dont six grands succès de Céline: All By Myself, A New Day Has Come, Courage, It’s All Coming Back to Me, That’s the Way It Is et Where Does My Heart Beat Now, son premier grand succès aux États-Unis tiré de l’album Unison.

«Certaines de ces chansons ont été enregistrées il y a un certain temps et malgré cela, elles correspondent toujours parfaitement aux propos du film. Je suis très reconnaissante de pouvoir les partager avec vous, celles que vous connaissez si bien, et les nouvelles», a dit Céline Dion dans un communiqué.

Ces cinq nouveaux titres sont les premiers que Céline lance depuis la sortie de son album Courage, en 2019.

Le film Aimer à nouveau, qui a pris l’affiche la semaine dernière, met en vedette Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan et Céline Dion, qui défend son premier rôle au cinéma. Onze chansons de la vedette sont intégrées à la trame narrative du long métrage.

Céline Dion a mis sa carrière sur pause, elle qui est atteinte du syndrome de Moersch-Woltman, aussi connu sous le nom de syndrome de la personne raide ou syndrome Stiff-Person. Il s’agit d’une pathologie neurologique rare caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répétés de spasmes musculaires douloureux. L’artiste l’a annoncé à la planète dans une touchante vidéo, en décembre dernier.

Rappelons que Céline Dion a vendu plus de 250 millions d’albums dans le monde depuis le début de sa carrière en 1981. Elle a remporté cinq Grammy Awards, deux Academy Awards, sept American Music Awards, 20 Juno Awards et 43 Félix, au Gala de l’ADISQ, au Québec. Elle a aussi reçu le prix Diamond aux World Music Awards de 2004, reconnaissant ainsi son statut d’artiste féminine ayant vendu le plus d’albums de tous les temps. En 2016, les Billboard Music Awards l’ont honorée en lui décernant le Icon Award pour l’ensemble de sa carrière.