VIENS, Robert



À l'Hôpital de Baie-Saint-Paul, le dimanche 4 décembre 2022, est décédé à l'âge de 72 ans, Robert Viens, conjoint depuis près de 45 ans de dame Manon D'Amour, demeurant à Baie-Saint-Paul, originaire de ville de Lachine. Il était le fils de feu Pierre Viens et de feu Marie-Reine Schetagne.Une cérémonie en sa mémoire aura lieu samedi le 20 mai 2023 à 11 heures à la :560 CH. DU BORD-DU-LAC/LAKESHOREDORVAL, 514-631-1511Sa conjointe ainsi que les membres de sa famille, accueilleront parents et amis samedi le jour de la célébration à compter de 9h15.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Isabelle (Ghislain Picard), Pierre C. (Chantal Denommée), Marc, Marie-Josée et ses enfants Andréa et Simon Vallée. Il était le beau-frère de : Ginette (Denis Véronneau), Danièle (feu Donald Leblanc), Normand (Pascal Montreuil) et feu François (Francine St-Hilaire). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un remerciement chaleureux aux premiers répondants, aux médecins de l'Hôpital de Baie-Saint-Paul et au personnel soignant qui ont tous contribué à apporter aide, assistance et réconfort à sa conjointe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec www.coeuretavc.ca