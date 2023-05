MICHAUD-DESROCHERS

Jeanne-D'Arc



Au CHSLD Deux Rives, le 27 avril 2023, à l'âge de 80 ans, est décédée Jeanne-D'Arc Michaud-Desrochers.Épouse de feu Normand Desrochers, elle laisse dans le deuil ses enfants Robert (Chantal Gauthier), Sylvain (Christine Dandurand) et Isabelle (Pierre Lantin), ses petits-enfants: Samuel, Stéphanie (Antoine Giles), Tommy (Audrey Riopel) et Mégane ainsi que son arrière-petite-fille Ellie, ses frères et soeurs feu Raymond (Yolande Boissonneault), Albert (Marie-Rose Demers), feu Marcel (Marjolaine Villeneuve), Pauline (Gilles Robillard), feu Gaston (feu Paula Henley), Suzanne (feu Clement Laflamme), feu Claude, feu Pierre (Ghislaine Ouellet), feu Huguette (Paul Diamond), feu Gérard (Carole Dupuis) et Monique (feu Marc Ouellet) ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai de 14h à 17h aux850 MONTÉE MASSONMASCOUCHEUne cérémonie aura lieu à 17h au même endroit.