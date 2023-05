BIRON, L'honorable Michel, C.M.





Chez lui, à Nicolet, le 26 avril 2023, est décédé à l'âge de 89 ans, l'honorable Michel Biron, C.M., époux en premières noces de feu Lilianne Beaudoin. Il était le fils de feu Henri-Napoléon Biron et de feu Annette Rousseau.Michel Biron fut le digne successeur de son père qui lui légua un sens intuitif des affaires. Vision, rigueur et détermination ont fait de lui un bâtisseur tant respecté qu'apprécié. À la tête de Sogetel depuis 1967, il a présidé à son expansion, la faisant passer d'une entreprise locale à un chef de file panquébécois des télécommunications.En 2001, il a été nommé membre de l'Ordre du Canada. Cette même année, il a également été nommé au Sénat par le premier ministre Jean Chrétien. Homme de coeur et de famille, il a été un citoyen dévoué et généreux. Ses valeurs l'ont mené à livrer divers combats. Il a contribué toute sa vie au développement économique, communautaire et culturel de sa région natale.Au soir de son existence, entouré de l'amour de ses filles et de ses proches, devant le lac Saint-Pierre, tel un soleil qui va se coucher, doucement, il s'en est allé.Il laisse dans le deuil ses filles : Hélène, Julie (Jean-Philippe Saia) et Isabelle (Jean Gauthier); ses petits-enfants : Léon, Nicolas, Sasha, Laurent, Benoît, Louis, Henri et François; son frère Georges (Gisèle Hélie); sa grande amie France Houde, ses filles : Sophie, Annick et Geneviève ainsi que leurs enfants : Sabrina, Rosemarie, Raphaël, Elliot, Samy, Victor et Fée, de même que plusieurs neveux, nièces, parents, amis et tous les employés de Sogetel.L'ont précédé ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs : H.-Jules (Gilberte Poulin), Cécile (Roland Gélinas), Jean-Louis, Jeanne (Guy Rochon), Jacqueline (Laurent Jutras), Alice (Rosaire Milette), Charles, Claire (Germain Duhaime) et Micheline (Guy Pettigrew).La famille accueillera parents et ami(e)s au centre funéraire :819-293-4511 |Heures d'accueil : le mercredi 24 mai, de 17 h à 20 h 30, jeudi de 11 h à 15 h, en soirée de 17 h à 20 h 30, vendredi, jour des funérailles, à partir de 11 h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 26 mai 2023, en la Cathédrale de Nicolet, à 14 h 30. Vous pouvez également visionner la cérémonie via le Web, en simultané ou en rediffusion, à l'adresse suivante : https://fweb.tv/101049. Il sera déposé dans le Mausolée familial, au cimetière de Nicolet.La famille désire remercier le personnel dévoué des soins palliatifs du Centre Christ-Roi de Nicolet pour les bons soins prodigués et plus particulièrement le Dr Jean Blondin et Manon Jutras.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-Yamaska ou à la Fondation Charles-Bruneau.