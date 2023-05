BLOUIN, Jaclyne (née Brunelle)



Le 3 mai 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée Mme Jaclyne Blouin, épouse de feu M. Claude Blouin ing.Elle laisse dans le deuil sa fille Christiane Blouin (Jacynthe Asselin), sa belle-soeur Renée Bourbon ainsi que cousins et cousines, parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 20 mai 2023 de 10h à 12h au:Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle.La famille désire remercier le personnel du CH. Cité-de-La-Santé pour le soutien et les bons soins prodigués.