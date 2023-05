RICHARD, Lise (née Villiard)



À Laval, le 11 mai 2023, entourée de ses 5 enfants, est décédée Lise Villiard Richard, épouse de feu Henri Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle (Jean Parenteau), Gilles (Noëlline Poirier), Denis (Line Therriault), Marie-France (Yves-Albert Desjardins) et Nathalie (Daniel Goulet et ses enfants Mathieu et Vincent); ses petits-enfants Mathieu, Simon, Catherine, Geneviève, Nancy, Tanya, Julie, Jason, Louis-Philippe et Thalina, ses 6 arrière-petits-enfants, de nombreux parents et amis.Selon le souhait de madame Richard, la famille se réunira en toute intimité.Un don, à sa douce mémoire, serait apprécié à la Société canadienne du cancer.