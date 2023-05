SAUVÉ (née HAMEL), Paula



À la Maison Victor-Gadbois, à l'âge de 87 ans, le 9 mai 2023, est décédée madame Paula Hamel, épouse de feu Wilfrid Sauvé, demeurant à Montréal, fille de feu David-Narcisse Hamel et de feu Léosa Mathieu, née à Chicoutimi.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michèle, Daniel et Mathieu-Robert (Caroline Bergeron), ses petits-enfants Jonathan Vien-Sauvé (Pascale Gallant), Clémence Cauquy (Clément Batrel-Genin), Léonard Sauvé, Edmond Sauvé, Baptiste Cauquy (Sabrina Tavet), Ulysse et Ludovic Sauvé, ses arrière-petits-enfants Jayson, Theo et Anthony, ses frères Claude, Jacques, André, feu Rémi, ses soeurs Micheline, Esther et Lise ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.La famille tient à remercier l'équipe de la Maison Victor-Gadbois pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial au personnel médical de l'Hôpital général juif pour leur professionnalisme.La famille recevra les condoléances au:1734 RUE PRINCIPALE, STE-JULIE450-467-4780 www.salondemers.comle dimanche 28 mai 2023 entre 12h et 16h, suivi d'une cérémonie hommage à 16h et d'un goûter entre parents et amis.Suivant ses volontés, une messe commémorative prendra place en l'église de Sainte-Julie à une date ultérieure, suivie de l'inhumation au cimetière de l'endroit.Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Victor-Gadbois.