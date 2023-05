4 questions aux 3 finalistes des Francouvertes: Jeanne Côté, Héron et Parazar

Depuis déjà deux mois, les 21 participants du concours des Francouvertes se livrent une chaude lutte. Il n’en reste plus que trois qui s’affronteront, lundi, lors de la grande finale de cette 27e édition. Qui sont Jeanne Côté, Héron et Parazar ? Le Journal a posé quatre questions à ces artistes qui font du folk pop, de la pop trad et du rap.

Votre projet musical a commencé de quelle façon ?

Jeanne Côté : « Je voulais écrire des romans, quand j’étais petite. Ça ne m’a jamais quittée, mais au secondaire, j’ai eu envie de tenter l’écriture de chansons, juste pour voir. [...] J’ai commencé à faire ça plus sérieusement avec mon premier band, Premier toit, puis j’ai assumé mes chansons en solo, à mon nom, en participant à Ma première Place des Arts en 2018. »

Héron : « Pendant la pandémie, j’ai déménagé de Québec vers Montréal. Je me cherchais quelque chose à faire et j’avais envie de démarrer un projet artistique personnel qui serait le plus proche possible de moi et de mes racines musicales. J’avais envie d’explorer la musique folk queb, qui a été le premier genre musical à me donner envie d’écrire des chansons. »

Parazar : « Il y a environ trois ans, je pensais me lancer dans le domaine de l’humour. Je suis allé au studio dans le but de faire une chanson pour accompagner ce projet. C’est à ce moment que j’ai changé de voie et que j’ai découvert ce talent caché. D’ailleurs, c’est pour cela que je m’appelle Parazar. »

Photo fournie par Julio Alejandro

Pourquoi était-ce si important pour vous de participer aux Francouvertes cette année ?

Jeanne Côté : « Les concours sont souvent considérés comme un passage obligé pour les artistes émergents au Québec. [...] Depuis 2014, je les ai presque tous tentés. Les Francouvertes étaient comme la cerise sur le sundae : ça faisait plusieurs fois que je m’essayais, je m’étais dit que ce serait la dernière tentative cette année, peu importe l’issue... et ç’a marché ! »

Héron : « J’avais envie de participer aux Francouvertes parce que je me disais que ça serait une chance incroyable de faire des spectacles et de lancer Héron. Je pense que j’avais besoin d’un objectif concret pour mettre le projet en marche, même si un EP est déjà prêt et sera diffusé bientôt. »

Parazar : « Pour la visibilité que cette vitrine donne et aussi pour prendre un peu plus d’expérience sur la scène. »

Photo fournie par Sami Chaouki

Le concours s’est-il déroulé comme vous l’aviez imaginé ?

Jeanne Côté : « Je ne m’étais pas vraiment imaginé le concours, c’est souvent inutile d’essayer de prévoir ces affaires-là. J’aime faire des spectacles et communiquer avec le public, je suis super bien accompagnée, j’adore mes musiciens : je m’embarquais là-dedans avec l’espoir que cet amour-là, magique et difficile à décrire, se sente, et avec l’envie de me faire découvrir par de nouvelles personnes. Jusque-là, je suis exaucée ! »

Héron : « Pas du tout, dans le sens que je ne m’attendais vraiment pas à me retrouver en finale. Les préliminaires et les demi-finales étaient aussi nos premiers spectacles en band, donc je n’avais vraiment aucune attente. Le fait que ça se soit bien passé et que la réponse du public soit aussi positive, ça donne vraiment confiance en ce projet et la démarche qui est derrière. »

Parazar : « Oui et même encore mieux ! L’expérience acquise, les rencontres faites à travers les Francouvertes et la présence de l’industrie de la musique étaient plus présentes que je ne l’aurais pensé. »

Comment envisagez-vous la grande finale ?

Jeanne Côté : « On fait des prestations de 25 à 30 minutes. Ça passe en coup de vent. Je veux profiter de chaque seconde sur scène. C’est super excitant de jouer au Club Soda, ma plus grande salle jusqu’à maintenant. J’y ai vu plein de shows, ça va faire drôle de me retrouver de l’autre côté. Rendue là, je ne m’en fais plus avec la partie concours. Ça va clairement être une soirée chargée en émotions, je suis prête et j’ai hâte ! »

Héron : « Ce sera surtout un gros party, je pense ! Les Francouvertes, ça reste un concours, donc il y a un certain niveau de stress relié à tout ce processus. Ça va être cool de jouer au Club Soda, l’énergie sera incroyable et après, le stress retombera tranquillement. Peu importe l’issue de la finale, ce sera un beau moment de partage avec le band et les autres finalistes. J’ai hâte ! »

Parazar : « Peu importe ce qui se passe, pour moi j’en ai tiré le plus gros déjà, de beaux souvenirs et de beaux moments échangés avec le public. De s’être rendu en finale, c’est déjà une grande fierté pour mon équipe et moi ! »

La finale des Francouvertes se tiendra lundi, à 19 h 30, au Club Soda. L’événement sera aussi retransmis en ligne sur lepointdevente.com