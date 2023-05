ROBILLARD, Jean

Frère Mariste



À l'hôpital Ste-Anne-de-Beaupré est décédé, le jeudi 27 avril, le frère Jean Robillard, à l'âge de 92 ans; il était dans la 76e année de vie religieuse. Né à Montréal le 15 avril 1931, il était le fils de feu Lucien Robillard et de feu Rose-de-Lima Léveillé.Il commença sa longue carrière d'éducateur dans des écoles (Mont-Rolland, Granby, Iberville, St-Vincent-de-Paul, Collège Laval) et dans les maisons de formation. En plus de son implication dans le monde de l'éducation, il assuma un rôle important d'animation au plan de la communauté et auprès de ses confrères dont il était très apprécié. Ce n'est qu'en 2014 qu'il prit une retraite bien méritée.Outre les membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa soeur Monique (feu Gaston Mathieu), ses frères et soeurs décédés : Marcel (Pauline), Dolores (Marcel Lord), Denise (Marcel Beauregard) et Maurice (Madeleine Houle), ainsi que de nombreux neveux et nièces, et plusieurs amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Athanase, 500 1ère Rue, St-Jean-sur-Richelieu, le vendredi 19 mai, à 11 h. La famille et la communauté recevront les condoléances au même endroit à compter de 10 h.ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J2X 3M6450-346-6020