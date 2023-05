LAMY, Gilles



À Saint-Eustache, le 5 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Gilles Lamy, époux de feu Claire Gagnon.Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaëtane et Louis-Philippe, sa soeur Mme Louise Lamy Lessard, sa belle-soeur Mme Thérèse Reny Gagnon, neveux et nièces et autres parents et amis.Selon ses volontés, le tout se déroulera dans l'intimité.La famille tient à remercier le personnel du soutien à domicile du CLSC Thérèse-de-Blainville et de la RI Les Hautbois du Faubourg, ainsi que les préposés, infirmières, médecins du 2e étage des centres d'hébergement Lucien-G. Rolland et Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.