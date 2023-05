BÉLANGER-HÉBERT, Monique



Après un trop long et douloureux combat contre le cancer, Monique a finalement rendu les armes dignement et courageusement à l'âge de 70 ans à son domicile de Mascouche en cette journée ensoleillée du 7 mai 2023 par l'aide médicale à mourir.Elle laisse pour la pleurer son con-joint totalement anéanti Guy Hébert, sa maman de 94 ans Jeannine Benjamin, son père feu Marcel Bélanger, sa filleule Fauve, son filleul Patric ainsi que de nombreux cousins, cousines, parents et amis.Selon ses dernières volontés, Monique sera incinérée, ses cendres seront conservées par son conjoint dans l'urne qu'elle a elle-même choisie. Toujours selon sa volonté, il n'y aura aucune exposition en présence de l'urne ni aucune cérémonie post mortem.Afin d'honorer sa mémoire, une, ou des rencontres se tiendront ultérieurement à des endroits et dates à déterminer.Monique a demandé à ce que votre peine soit exprimée par un don à la Société canadienne du cancer.MASCOUCHE