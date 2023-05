TODARO, Louis



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Louis Todaro, survenu à Montréal le 1er mai 2023 à l'âge de 82 ans. Fils de feu Lucia Gentile et feu Nicodemo Todaro et frère de feu Joseph Todaro (Pierrette Boulay).Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Michele Paduano, ses filles adorées Nathalie (Pierre Gangloff) et Véronique (Serge Perron), ses petits-enfants et amours de sa vie Émilio, Chloé, Charlie et Ève, son beau-frère, ses belles-soeurs, ses neveux ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 19 mai 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 20 mai 2023 de 10h à 13h. Une cérémonie sera célébrée à 13h en la chapelle du4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL QC H3V 1E7Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.www.jedonneenligne.org/fondationduchumLa famille tient à remercier le personnel du département de gériatrie et l'unité des soins palliatifs du CHUM.