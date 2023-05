LOISELLE, Jean-Pierre



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Pierre Loiselle, survenu le 20 avril 2023, à l'âge de 68 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Denise Ouimet et sa fille Ariane. Il laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, leurs conjoint(es) ainsi que plusieurs parents et amis.Pour un dernier hommage à cet homme exceptionnel qui laisse une empreinte inoubliable dans le coeur de ses proches, sa famille sera honorée de vous recevoir le vendredi 19 mai de 10h00 à 21h00 et le samedi 20 mai dès 9h00, une cérémonie suivra à 11h00 au Mausolée St-Martin, édifice arrière du complexe funéraire :L'inhumation aura lieu le lundi 22 mai à 11h au cimetière de Saint-Roch-de-l'Achigan.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal.