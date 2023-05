CÔTÉ, Daniel



De Mercier, le mardi 9 mai 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Daniel Côté, époux de feu madame Sara Dumas.Il laisse dans le deuil ses enfants Gisèle Côté (René Marcil), Bertrand Côté (Sylvie Blanchard), ses petits-enfants Annie, Joanie, Mylène, Jessica, Mélanie, son petit-fils de coeur Jean-Frédéric, ses 11 arrière-petits-enfants, ses frères Aldo (feu Claire), Bernard (Agathe), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire :4 RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca |le samedi 27 mai 2023 dès 9h30, suivi d'une liturgie de la Parole à 11h30 en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.