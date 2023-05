CLOUTIER, Aline



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de mademoiselle Aline Cloutier, fille de feu Evana Nadon et de feu Adélard Cloutier, le 4 mai 2023, à Laval, à l'âge de 81 ans.Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, ses grands amis de la famille Bernard et de la famille Brisson ainsi qu'autres parents.Les proches recevront les condoléances le vendredi 19 mai 2023 de 14h à 16h30 au complexe funéraire :FABREVILLE - LAVALTél. 450.473.5934Une cérémonie aura lieu ce même vendredi, à 16h30.