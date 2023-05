HUMBY, Jocelyne

(née Robillard)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, Jocelyne Robillard Humby, survenu le 20 avril 2023, à l'âge de 92 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Irma), Patricia (Donald) et Linda (André), ses petits-enfants Alexandra, Anthony, Shannon, Andrew, Ashley, Katherine, Michael, Julien et Marc-Olivier, ses quatorze arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 19 mai 2023 à 14h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9). La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h.