CHARRON née SIMARD, Yvette



De Sainte-Thérèse, le 16 février 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Yvette Simard Charron, épouse de feu Léopold Charron.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Daniel, Gérald, Sylvie (Me Jean Lozeau), Patrick (Dominique Leclair), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs Françoise, Gustave (Jeannette), Gisèle, Réjeanne, feu Roger, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 21 mai de 10h à 13h au:450-473-5934 |L'inhumation aura lieu le lundi 22 mai à 10h30 au Cimetière de Sainte-Thérèse en privé.