ALLAIN, Rena née Caron



À Laval, le 6 mai 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Rena Allain (née Caron).Elle laisse dans le deuil son tendre époux Hubert Allain, ses enfants Monique (Alain), feu France, Jean (Yolande) et Réal (Carole), sept petits-enfants et douze arrière-petits-enfants, ainsi que frères et soeurs, neveux et nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023, de 9 h à 11 h à laUne cérémonie sera célébrée à 11 h,en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.Un merci spécial à l'équipe des soins de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.