CÔTÉ, Maurice "Mo"



De Pointe-des-Cascades, mais natif du quartier Saint-Henri à Montréal, est décédé le 11 février 2023, au Centre Laurent-Bergevin de L'île Perrot, monsieur Maurice Côté à l'âge de 67 ans, époux de feu madame Francine Ménard. Il laisse dans le deuil sa soeur Madeleine (Daniel), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 mai 2023 de 10h30 à 12h30 :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comLes funérailles auront lieu le samedi 20 mai 2023 à 14h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9), suivies de l'inhumation au cimetière de Pointe-des-Cascades. La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13h, en ce jour.Des dons pourront être faits en sa mémoire à la Fondation du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges, spécifiquement pour le CHSLD Laurent-Bergevin.www.fondationchvs.comLa famille tient à remercier le personnel du CHSLD Laurent-Bergevin, tout particulièrement les "Mo's Angels", et c'est pourquoi nous vous suggérons de faire des dons à leur fondation.